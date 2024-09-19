«الأوراق المالية»: 61.7 مليار درهم توزيعات نقدية وأسهم منحة للشركات المساهمة العامة في 2023

كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع عن بلوغ إجمالي قيمة التوزيعات النقدية، وأسهم المنحة للشركات المساهمة العامة 61.73 مليار درهم، خلال العام الماضي. وأضافت الهيئة، في تقرير خصت به وكالة أنباء الإمارات، أن إجمالي قيمة التوزيعات النقدية، التي أقرتها الشركات بلغت 58 مليار درهم خلال 2023 بنسبة تعادل 94 % من إجمالي التوزيعات.

وأوضحت الهيئة أن إجمالي قيمة توزيعات المنحة، التي أقرتها الشركات المساهمة العامة قاربت من 3.72 مليارات درهم خلال العام الماضي، بنسبة توازي 6 % من إجمالي التوزيعات. وأشارت إلى أن قطاع البنوك تصدر جميع القطاعات من حيث إجمالي قيمة التوزيعات النقدية بقيمة 18.35 مليار درهم، يليه قطاع الطاقة بقيمة توزيعات بلغت 11.36 مليار درهم، ثم قطاع الاتصالات بقيمة 8.73 مليارات درهم، ثم قطاع المرافق بقيمة 8.72 مليارات درهم.

وحل قطاع العقار في المرتبة الخامسة بإجمالي توزيعات بلغت 5.54 مليارات درهم، ثم قطاع النقل 1.87 مليار درهم، وقطاع الخدمات 1.06 مليار درهم، والتأمين 975.3 مليون درهم، والاستثمار والخدمات المالية 849.9 مليون درهم، والصناعة 274.04 مليون درهم، والسلع الاستهلاكية 199.6 مليون درهم، فيما بلغ إجمالي توزيعات الشركات غير المدرجة 60 مليون درهم.

وذكرت الهيئة أن التوزيعات النقدية للشركات تشمل التوزيعات، التي أقرتها الجمعية العمومية أو تلك التي تم إقرارها خلال العام بناء على النتائج المالية المرحلية للعام 2023، ولفتت إلى أن إجمالي مجموع توزيعات أسهم المنحة للشركات التي قامت بتوزيع أرباح من خلال أسهم المنحة للجمعيات المنعقدة، خلال العام الماضي تصدرها قطاع البنوك بإجمالي 3.439 مليارات درهم، ثم قطاع الخدمات 281.7 مليون درهم.