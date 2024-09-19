«مطارات دبي» تشارك بمنتدى الرؤساء التنفيذيين لمطارات دول الخليج في مسقط

شاركت «مطارات دبي» في منتدى الرؤساء التنفيذيين لمطارات دول مجلس التعاون الخليجي الأول، الذي عقد في مسقط، وبحث المنتدى سبل تعزيز التعاون وتطوير البنية الأساسية والخدمات اللوجستية بين مطارات دول الخليج العربية، لمواكبة النمو السريع في حركة السفر والنقل الجوي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، بما يعود بالفائدة على شعوبها.

وقال ماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات في «مطارات دبي»: إن المشاركة تعكس التزام «مطارات دبي» بتعزيز التعاون مع مطارات دول الخليج العربية من أجل خلق منظومة متكاملة تسهم في تطوير قطاع الطيران على المستويين الإقليمي والدولي.

ووصف المنتدى بأنه فرصة محورية لتبادل الخبرات والاستراتيجيات، التي من شأنها دعم التحول الرقمي وتبني الابتكار لتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحسين تجربة المسافرين في مطارات الخليج كافة.

وأضاف أنه مع النمو المستمر في أعداد المسافرين، تزداد الحاجة إلى تطوير الإجراءات وتكييف البنى التحتية، وتبني حلول تقنية مبتكرة تسهم في تحسين الخدمات المقدمة، ورفع مستوى الأمان والسلامة في المطارات واصفاً المنتدى بأنه خطوة أساسية نحو تحقيق التكامل بين مطارات دول المجلس، وضمان استدامة النمو من خلال الشراكات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز قدراتنا المشتركة.

من جانبه، قال الشيخ أيمن بن أحمد الحوسني، الرئيس التنفيذي لـ «مطارات عُمان»، رئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للمطارات السابق، إن التعاون بين مطارات دول مجلس التعاون الخليجي لا يعزز فقط التكامل الاقتصادي بينها، بل يسهم أيضاً في تعزيز مكانتها محوراً رئيساً في حركة الطيران العالمية. وأضاف أن هذه الشراكة الخليجية تسهم في دفع عجلة الابتكار وتطوير البنية الأساسية بما يدعم النمو المستدام لقطاع الطيران على المدى الطويل.