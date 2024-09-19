ماكرون يحث على ضبط النفس في لبنان بعد موجة انفجارات في أجهزة اتصالات

(MENAFN
- Al-Bayan)
أجرى
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون،
اليوم الخميس، اتصالات هاتفية مع كبار القادة السياسيين والعسكريين في لبنان، وحثهم على ضبط النفس بعد موجة انفجارات لأجهزة اتصال لاسلكية (بيجرز) وأجهزة اتصال لاسلكية محمولة أخرى، حسب الرئاسة الفرنسية.
وذكرت الرئاسة أن ماكرون طلب من القادة اللبنانيين نقل رسائل إلى جماعات محلية، منها حزب الله، مفادها تجنب زيادة التصعيد، وذلك وسط مخاوف من اندلاع حرب أوسع نطاقاً.
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