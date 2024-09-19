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ماكرون يحث على ضبط النفس في لبنان بعد موجة انفجارات في أجهزة اتصالات

9/19/2024 3:00:06 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أجرى
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون،
اليوم الخميس، اتصالات هاتفية مع كبار القادة السياسيين والعسكريين في لبنان، وحثهم على ضبط النفس بعد موجة انفجارات لأجهزة اتصال لاسلكية (بيجرز) وأجهزة اتصال لاسلكية محمولة أخرى، حسب الرئاسة الفرنسية.

وذكرت الرئاسة أن ماكرون طلب من القادة اللبنانيين نقل رسائل إلى جماعات محلية، منها حزب الله، مفادها تجنب زيادة التصعيد، وذلك وسط مخاوف من اندلاع حرب أوسع نطاقاً.

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