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الفايز بالرئاسة وحسان يؤكد التعاون مع الأمة

9/19/2024 3:00:03 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني – استقبل رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان في مكتبه برئاسة الوزراء اليوم الخميس، رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز الذي قدَّم التَّهنئة؛ بمناسبة صدور الإرادة الملكيَّة السَّامية بتشكيل الحكومة الجديدة.

وأكَّد رئيس الوزراء ورئيس مجلس الأعيان خلال اللِّقاء أهميَّة التَّعاون والتَّنسيق الوثيق بين الحكومة ومجلس الأمَّة فيما يتعلَّق بالتشريعات وتحديداً المرتبطة بمشروع التَّحديث الشَّامل الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثَّاني.

كما أكَّدا أهميَّة تكامل الجهود بين جميع المؤسَّسات؛ لإنجاح مشروع التَّحديث الشَّامل، بمساراته الثَّلاثة السِّياسي والاقتصادي والإداري.

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