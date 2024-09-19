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مجموعة فقيه للرعاية الصحية تحتفل بوضع حجر الأساس لأحدث فروعها بمكة المكرمة

9/19/2024 2:52:45 PM
(MENAFN- Al Watan) شهدت مدينة مكة المكرمة احتفالًا مهمًّا بوضع حجر الأساس لمركز الدكتور سليمان فقيه الطبي في حي العوالي، وذلك في إطار التوسعات المستمرة التي تشهدها مجموعة فقيه للرعاية الصحية.
وكان الدكتور مازن فقيه، رئيس مجموعة فقيه للرعاية الصحية، قد أعرب عن حماسه لهذا المشروع الطموح مؤكدًا دور المركز في تعزيز إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية وجودتها في مكة المكرمة. وقال: "يشرفنا أن نسهم في تنمية مكة المكرمة من خلال إنشاء هذا المركز الطبي المتطور. هدفنا هو تقديم أعلى معايير الرعاية، باستخدام أحدث التقنيات الطبية وفق نهج إنساني".
وكان المهندس عبد الله المداح، المدير التنفيذي لمراكز الدكتور سليمان فقيه الطبي الذي حضر الافتتاح مع نخبة من القادة البارزين من المجموعة، قد أبدى سعادته بهذا الحدث مشيراً إلى أن هذا المركز الطبي الجديد، يعد امتدادًا لمراكز الدكتور سليمان فقيه للرعاية الأولية في المنطقة، والتي يعبر انتشارها عن طموحات كبيرة تناسب إمكانات مجموعة فقيه، كما أنها تعكس جديتها والتزامها بنشر نموذجها المتميز للرعاية الصحية بالمملكة.
وأضاف المداح أن المركز الجديد يهدف إلى تقديم خدمات طبية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة، وذلك من خلال فرق طبية متعاونة ومتكاملة، وعيادات طبية في مختلف التخصصات.
وبسؤاله عن التخصصات الطبية التي سيضمها المركز الجديد؛ أجاب المهندس عبد الله المداح بأن مركز الدكتور سليمان فقيه الطبي في حي العوالي بمكة المكرمة سيضم عيادات طب الأسرة، والقلب، والجهاز الهضمي، وطب الأطفال، وعيادات النساء والولادة، والمسالك البولية، والأسنان، والمخ والأعصاب، والغدد الصماء، والعيون، والجراحة العامة، وجراحة التجميل، والجلدية، والعلاج الطبيعي، بالإضافة إلى مركز متخصص لجراحات اليوم الواحد، ووحدة للمناظير التشخيصية، وقسم متطور للأشعة بأنواعها، ومختبر مُجهّز بأحدث التقنيات، وصيدلية تعمل على مدار الساعة، إضافة الى خدمات طب الطوارئ، وخدمات النقل الإسعافي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع؛ كل ذلك بهدف تغطية كافة احتياجات مجتمع مكة المكرمة من الرعاية الصحية فائقة الجودة.
ومن المنتظر أن يكتمل بناء هذا المركز الطبي في النصف الثاني من عام 2025 بمشيئة الله على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 14,400 متر مربع، حيث تلتزم مجموعة فقيه للرعاية الصحية منذ إنشائها سنة 1978 بتوفير رعاية صحية متكاملة عالمية notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_240919_194351_139-->

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