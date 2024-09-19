مجموعة فقيه للرعاية الصحية تحتفل بوضع حجر الأساس لأحدث فروعها بمكة المكرمة

(MENAFN
- Al Watan)
شهدت مدينة مكة المكرمة احتفالًا مهمًّا بوضع حجر الأساس لمركز الدكتور سليمان فقيه الطبي في حي العوالي، وذلك في إطار التوسعات المستمرة التي تشهدها مجموعة فقيه للرعاية الصحية.
وكان الدكتور مازن فقيه، رئيس مجموعة فقيه للرعاية الصحية، قد أعرب عن حماسه لهذا المشروع الطموح مؤكدًا دور المركز في تعزيز إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية وجودتها في مكة المكرمة. وقال: "يشرفنا أن نسهم في تنمية مكة المكرمة من خلال إنشاء هذا المركز الطبي المتطور. هدفنا هو تقديم أعلى معايير الرعاية، باستخدام أحدث التقنيات الطبية وفق نهج إنساني".
وكان المهندس عبد الله المداح، المدير التنفيذي لمراكز الدكتور سليمان فقيه الطبي الذي حضر الافتتاح مع نخبة من القادة البارزين من المجموعة، قد أبدى سعادته بهذا الحدث مشيراً إلى أن هذا المركز الطبي الجديد، يعد امتدادًا لمراكز الدكتور سليمان فقيه للرعاية الأولية في المنطقة، والتي يعبر انتشارها عن طموحات كبيرة تناسب إمكانات مجموعة فقيه، كما أنها تعكس جديتها والتزامها بنشر نموذجها المتميز للرعاية الصحية بالمملكة.
وأضاف المداح أن المركز الجديد يهدف إلى تقديم خدمات طبية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة، وذلك من خلال فرق طبية متعاونة ومتكاملة، وعيادات طبية في مختلف التخصصات.
وبسؤاله عن التخصصات الطبية التي سيضمها المركز الجديد؛ أجاب المهندس عبد الله المداح بأن مركز الدكتور سليمان فقيه الطبي في حي العوالي بمكة المكرمة سيضم عيادات طب الأسرة، والقلب، والجهاز الهضمي، وطب الأطفال، وعيادات النساء والولادة، والمسالك البولية، والأسنان، والمخ والأعصاب، والغدد الصماء، والعيون، والجراحة العامة، وجراحة التجميل، والجلدية، والعلاج الطبيعي، بالإضافة إلى مركز متخصص لجراحات اليوم الواحد، ووحدة للمناظير التشخيصية، وقسم متطور للأشعة بأنواعها، ومختبر مُجهّز بأحدث التقنيات، وصيدلية تعمل على مدار الساعة، إضافة الى خدمات طب الطوارئ، وخدمات النقل الإسعافي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع؛ كل ذلك بهدف تغطية كافة احتياجات مجتمع مكة المكرمة من الرعاية الصحية فائقة الجودة.
ومن المنتظر أن يكتمل بناء هذا المركز الطبي في النصف الثاني من عام 2025 بمشيئة الله على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 14,400 متر مربع، حيث تلتزم مجموعة فقيه للرعاية الصحية منذ إنشائها سنة 1978 بتوفير رعاية صحية متكاملة عالمية notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_240919_194351_139-->
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