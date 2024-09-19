ياسين منصور يضاعف حصته برأسمال تعليم إلى 18.3% بـ505.6 مليون جنيه - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) رفع المساهم ياسين إبراهيم لطفي منصور، حصته في رأسمال شركة“تعليم لخدمات الإدارة” من 9.96% إلى 18.3%.
واشترى ياسين منصور 60.91 مليون سهم من رأسمال تعليم لخدمات الإدارة بقيمة إجمالية للصفقة 505.6 مليون جنيه بمتوسط سعر 8.3 جنيه للسهم.
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وكشفت شركة تعليم لخدمات الإدارة، عن اكتمال تراخيص إنشاء كليتي التمريض والعلوم الصحية بجامعة النهضة ببني سويف، بعد صدور القرار الجمهوري لذلك.
وأوضحت الشركة، أن إجمالي الكليات الطبية المرخصة وصل إلى 6 كليات مدعومة بافتتاح المستشفى الجامعي المتوقع خلال سبتمبر الجاري.
تخطط شركة“تعليم لخدمات الإدارة”، لإطلاق كليتي التمريض والعلوم الصحية بجامعة النهضة ببني سويف في شهر سبتمبر من العام المقبل.
وأوضحت الشركة أن التقديرات الاستثمارية المتوقعة لإنشاء كليتي التمريض والعلوم الصحية تقدر بحوالي 300 مليون جنيه، ومن المقرر تمويل هذا المشروع من الموارد الداخلية للشركة.
وأضافت أن قيمة المبنى الخاصة بمستشفى جامعة النهضة ببني سويف التي مقرر افتتاحها في سبتمبر المقبل تقدر بحوالي 570 مليون جنيه، بالإضافة إلى تقدير تكلفة البنية التحتية بحوالي 230 مليون جنيه.
وتعتزم شركة تعليم لخدمات الإدارة افتتاح المستشفى الجامعى بجامعة النهضة بنى سويف الشهر المقبل باستثمارات تجاوزت 800 مليون جنيه، حسبما قال محمد الرشيدى العضو المنتدب للشركة لـ”البورصة”.
وأضاف الرشيدى، أنه سيتم افتتاح المستشفى بشكل كامل بطاقة استيعابية تصل إلى 230 سريرا، بعدما حصلت الجامعة على موافقة مجلس الوزراء بإنشاء كليتى التمريض والعلوم الصحية الأحد.
وتابع الرشيدى، أن التكلفة الاستثمارية لكليتى التمريض والعلوم الصحية بجامعة النهضة ببنى سويف بلغت 300 مليون جنيه، ومن المتوقع بدء الدراسة بهما خلال العام الدراسى المقبل.
وأضاف أن كليتى الهندسة والفنون الجميلة سوف يبدء عملهما مع بدء العام الدراسى بشهر أكتوبر المقبل، وبلغت تكلفة المبنى الأكاديمى لهما 240 مليون جنيه.
وتستهدف شركة تعليم توسيع نطاق خدماتها التعليمية فى جامعة النهضة، إلى جانب الإطلاق المرتقب لجامعة بادية خلال الشهر المقبل بـ 5 كليات هى كلية طب، وكلية أسنان، وكلية العلاج الطبيعى، وكلية علوم الحاسب الآلى، وكلية علوم الإدارة، بالإضافة إلى افتتاح جامعة ممفيس المرتقب فى سبتمبر 2025.
وتأسست جامعة النهضة لتلبية الطلب المتزايد على التعليم الجامعى فى صعيد مصر، وحققت الشركة 612.9 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة من سبتمبر 2023 حتى نهاية مايو 2024، مقابل أرباح بلغت 344.7 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من العام المالى الماضي.
وارتفعت إيرادات الشركة إلى 1.14 مليار جنيه خلال التسعة أشهر، مقابل 718.47 مليون جنيه فى الفترة المقارنة.
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