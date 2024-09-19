ياسين منصور يضاعف حصته برأسمال تعليم إلى 18.3% بـ505.6 مليون جنيه - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) رفع المساهم ياسين إبراهيم لطفي منصور، حصته في رأسمال شركة“تعليم لخدمات الإدارة” من 9.96% إلى 18.3%.

واشترى ياسين منصور 60.91 من رأسمال لخدمات الإدارة بقيمة إجمالية للصفقة 505.6 مليون جنيه بمتوسط سعر 8.3 جنيه للسهم.

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وكشفت شركة تعليم لخدمات الإدارة، عن اكتمال تراخيص إنشاء كليتي التمريض والعلوم الصحية بجامعة النهضة ببني سويف، بعد صدور القرار الجمهوري لذلك.

وأوضحت الشركة، أن إجمالي الكليات الطبية المرخصة وصل إلى 6 كليات مدعومة بافتتاح المستشفى الجامعي المتوقع خلال سبتمبر الجاري.

تخطط شركة“تعليم لخدمات الإدارة”، لإطلاق كليتي التمريض والعلوم الصحية بجامعة النهضة ببني سويف في شهر سبتمبر من العام المقبل.

وأوضحت الشركة أن التقديرات الاستثمارية المتوقعة لإنشاء كليتي التمريض والعلوم الصحية تقدر بحوالي 300 مليون جنيه، ومن المقرر تمويل هذا المشروع من الموارد الداخلية للشركة.

وأضافت أن قيمة المبنى الخاصة بمستشفى جامعة النهضة ببني سويف التي مقرر افتتاحها في سبتمبر المقبل تقدر بحوالي 570 مليون جنيه، بالإضافة إلى تقدير تكلفة البنية التحتية بحوالي 230 مليون جنيه.

وتعتزم شركة تعليم لخدمات الإدارة افتتاح المستشفى الجامعى بجامعة النهضة بنى سويف الشهر المقبل باستثمارات تجاوزت 800 مليون جنيه، حسبما قال محمد الرشيدى العضو المنتدب للشركة لـ”البورصة”.

وأضاف الرشيدى، أنه سيتم افتتاح المستشفى بشكل كامل بطاقة استيعابية تصل إلى 230 سريرا، بعدما حصلت الجامعة على موافقة مجلس الوزراء بإنشاء كليتى التمريض والعلوم الصحية الأحد.

وتابع الرشيدى، أن التكلفة الاستثمارية لكليتى التمريض والعلوم الصحية بجامعة النهضة ببنى سويف بلغت 300 مليون جنيه، ومن المتوقع بدء الدراسة بهما خلال العام الدراسى المقبل.

وأضاف أن كليتى الهندسة والفنون الجميلة سوف يبدء عملهما مع بدء العام الدراسى بشهر أكتوبر المقبل، وبلغت تكلفة المبنى الأكاديمى لهما 240 مليون جنيه.

وتستهدف شركة تعليم توسيع نطاق خدماتها التعليمية فى جامعة النهضة، إلى جانب الإطلاق المرتقب لجامعة بادية خلال الشهر المقبل بـ 5 كليات هى كلية طب، وكلية أسنان، وكلية العلاج الطبيعى، وكلية علوم الحاسب الآلى، وكلية علوم الإدارة، بالإضافة إلى افتتاح جامعة ممفيس المرتقب فى سبتمبر 2025.

وتأسست جامعة النهضة لتلبية الطلب المتزايد على التعليم الجامعى فى صعيد مصر، وحققت الشركة 612.9 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة من سبتمبر 2023 حتى نهاية مايو 2024، مقابل أرباح بلغت 344.7 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من العام المالى الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 1.14 مليار جنيه خلال التسعة أشهر، مقابل 718.47 مليون جنيه فى الفترة المقارنة.