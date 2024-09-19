بورصة الكويت تغلق على ارتفاع مؤشرها العام 34.48 نقطة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، الخميس، على ارتفاع مؤشرها العام 34.48 نقطة بنسبة 0.54% ليبلغ مستوى 7172.47 نقطة. وتم تداول 515.09 عبر 23098 نقدية بقيمة 128 مليون دينار (نحو 390.4 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 28.03 نقطة بنسبة 0.46% ليبلغ مستوى 6148.29 نقطة من خلال تداول 237.7 مليون سهم عبر 12997 صفقة نقدية بقيمة 36.6 مليون دينار (نحو 111.6 مليون دولار).

موضوعاتفيتش تتوقع تباطؤ نمو إيرادات الحكومة الأمريكية بعد خفض أسعار الفائدة ارتفاع عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل وسط تفاؤل بتجنب الاقتصاد الركود الأسهم الهندية تتجاوز وزن نظيرتها الصينية بمؤشر إم إس سي آي العالمي

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 43.11 نقطة بنسبة 0.56% ليبلغ مستوى 7790.34 نقطة من خلال تداول 241.3 مليون سهم عبر 10101 صفقة بقيمة 91.3 مليون دينار (نحو 278.4 مليون دولار).

وفي موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 58.28 نقطة بنسبة 0.98% ليبلغ مستوى 6001.31 نقطة من خلال تداول 142 مليون سهم عبر 6029 صفقة نقدية بقيمة 18.4 مليون دينار (نحو 56.12 مليون دولار).

وكانت شركات (مينا) و(انوفست) و(م الأعمال) و(متحدة) الأكثر ارتفاعا فيما كانت شركات (يونيكاب) و(العقارية) و(يوباك) و(وربة ت أ) الأكثر انخفاضا.

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