بورصة الكويت تغلق على ارتفاع مؤشرها العام 34.48 نقطة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، الخميس، على ارتفاع مؤشرها العام 34.48 نقطة بنسبة 0.54% ليبلغ مستوى 7172.47 نقطة. وتم تداول 515.09 مليون سهم
عبر 23098 صفقة
نقدية بقيمة 128 مليون دينار (نحو 390.4 مليون دولار).
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 28.03 نقطة بنسبة 0.46% ليبلغ مستوى 6148.29 نقطة من خلال تداول 237.7 مليون سهم عبر 12997 صفقة نقدية بقيمة 36.6 مليون دينار (نحو 111.6 مليون دولار).
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كما ارتفع مؤشر السوق الأول 43.11 نقطة بنسبة 0.56% ليبلغ مستوى 7790.34 نقطة من خلال تداول 241.3 مليون سهم عبر 10101 صفقة بقيمة 91.3 مليون دينار (نحو 278.4 مليون دولار).
وفي موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 58.28 نقطة بنسبة 0.98% ليبلغ مستوى 6001.31 نقطة من خلال تداول 142 مليون سهم عبر 6029 صفقة نقدية بقيمة 18.4 مليون دينار (نحو 56.12 مليون دولار).
وكانت شركات (مينا) و(انوفست) و(م الأعمال) و(متحدة) الأكثر ارتفاعا فيما كانت شركات (يونيكاب) و(العقارية) و(يوباك) و(وربة ت أ) الأكثر انخفاضا.
المصدر:
MENAFN19092024000202011048ID1108693720
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