البورصة تقفز 1.96% بتداولات 5.5 مليار جنيه - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بنهاية تداولات اليوم الخميس، بقيم تداولات بلغت 5.5 مليار جنيه.

وسجل مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 ارتفاعا بنسبة 1.96% ليصل إلى مستوى 30938 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامى بنحو 2.63% ليصل إلى 2955 نقطة، فيما ارتفع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 7100 نقطة.

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كما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.82% ليصل إلى مستوى 10169 نقطة، بينما ارتفع مؤشر EGX30 capped بنسبة 1.99% ليصل لمستوى 37910 نقطة.

وسجل السوق قيم تداولات 5.5 مليار جنيه، من خلال تداول 872 مليون سهم، بتنفيذ 103.5 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 212 شركة مقيدة، ارتفع منها 104 سهم، وتراجع 71 سهم في حين لم تتغير أسعار 37 سهمًا آخرين.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 2.093 تريليون جنيه.

وتوجه المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع بصافي قيمة 427.7 مليون جنيه، و10.15 مليون جنيه فيما توجه المصريين نحو الشراء بصافي قيمة 437.9 مليون جنيه.