البورصة تقفز 1.96% بتداولات 5.5 مليار جنيه - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بنهاية تداولات اليوم الخميس، بقيم تداولات بلغت 5.5 مليار جنيه.
وسجل مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 ارتفاعا بنسبة 1.96% ليصل إلى مستوى 30938 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامى بنحو 2.63% ليصل إلى 2955 نقطة، فيما ارتفع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 7100 نقطة.
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كما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.82% ليصل إلى مستوى 10169 نقطة، بينما ارتفع مؤشر EGX30 capped بنسبة 1.99% ليصل لمستوى 37910 نقطة.
وسجل السوق قيم تداولات 5.5 مليار جنيه، من خلال تداول 872 مليون سهم، بتنفيذ 103.5 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 212 شركة مقيدة، ارتفع منها 104 سهم، وتراجع 71 سهم في حين لم تتغير أسعار 37 سهمًا آخرين.
وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 2.093 تريليون جنيه.
وتوجه المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع بصافي قيمة 427.7 مليون جنيه، و10.15 مليون جنيه فيما توجه المصريين نحو الشراء بصافي قيمة 437.9 مليون جنيه.
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