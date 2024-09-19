الأسهم الأمريكية تسجل مستوى قياسياً جديداً بعد خفض الفائدة - جريدة البورصة

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ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات، اليوم الخميس، بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة بوتيرة كبيرة بما يتوافق مع توقعات السوق.
وارتفع مؤشر“داو جونز” الصناعي، في بداية التداولات، بنسبة 1.30% أو 545 نقطة إلى 42048 نقطة، ليلامس مستوى قياسيًا جديدًا.
كما ارتفع مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 1.50% أو 83 نقطة إلى 5702 نقطة، وهو مستوى قياسي جديد.
وصعد مؤشر“ناسداك” المركب بنسبة 2.15% أو 379 نقطة إلى 17952 نقطة.
وخفض الفيدرالي بالأمس نطاق الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو ما دفع الأسهم للارتفاع على الفور، لكنها سرعان ما محت مكاسبها وتحولت للانخفاض عند الإغلاق، وسط مخاوف من أن صناع السياسة يستعدون لركود محتمل.
لكن اليوم هدأت هذه المخاوف وزاد رهان المستثمرين على نجاح الفيدرالي في تحقيق سيناريو الهبوط الناعم، خاصة بعدما أظهرت بيانات رسمية، تراجع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية بمقدار 12 ألف طلب إلى 219 ألفًا، ومقارنة بتوقعات وصولها إلى 229 ألف طلب.
وارتفع سهم“إنفيديا” بنسبة 4.70% إلى 118.68 دولار، وسهم“إيه إم دي” بنسبة 3.70% إلى 153.77 دولار، كما صعد سهم“ميتا” بنسبة 2.20% إلى 549.77 دولار، وسهم“ألفابت” بنسبة 1.65% إلى 162.43 دولار.
المصدر:
MENAFN19092024000202011048ID1108693717
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