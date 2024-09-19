الأسهم الأمريكية تسجل مستوى قياسياً جديداً بعد خفض الفائدة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتفيتش تتوقع تباطؤ نمو إيرادات الحكومة الأمريكية بعد خفض أسعار الفائدة ارتفاع عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل وسط تفاؤل بتجنب الاقتصاد الركود الأسهم الهندية تتجاوز وزن نظيرتها الصينية بمؤشر إم إس سي آي العالمي

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات، اليوم الخميس، بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة بوتيرة كبيرة بما يتوافق مع توقعات السوق.

وارتفع مؤشر“داو جونز” الصناعي، في بداية التداولات، بنسبة 1.30% أو 545 نقطة إلى 42048 نقطة، ليلامس مستوى قياسيًا جديدًا.

كما ارتفع مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 1.50% أو 83 نقطة إلى 5702 نقطة، وهو مستوى قياسي جديد.

وصعد مؤشر“ناسداك” المركب بنسبة 2.15% أو 379 نقطة إلى 17952 نقطة.

وخفض الفيدرالي بالأمس نطاق الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو ما دفع الأسهم للارتفاع على الفور، لكنها سرعان ما محت مكاسبها وتحولت للانخفاض عند الإغلاق، وسط مخاوف من أن صناع السياسة يستعدون لركود محتمل.

لكن اليوم هدأت هذه المخاوف وزاد رهان المستثمرين على نجاح الفيدرالي في تحقيق سيناريو الهبوط الناعم، خاصة بعدما أظهرت بيانات رسمية، تراجع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية بمقدار 12 ألف طلب إلى 219 ألفًا، ومقارنة بتوقعات وصولها إلى 229 ألف طلب.

وارتفع سهم“إنفيديا” بنسبة 4.70% إلى 118.68 دولار، وسهم“إيه إم دي” بنسبة 3.70% إلى 153.77 دولار، كما صعد سهم“ميتا” بنسبة 2.20% إلى 549.77 دولار، وسهم“ألفابت” بنسبة 1.65% إلى 162.43 دولار.

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