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الصناعة تخصص لقاء أسبوعياً مع مستثمرى كل محافظة لحل مشكلاتهم - جريدة البورصة

9/19/2024 2:52:35 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قررت وزارة الصناعة تخصيص يوم السبت من كل أسبوع بدءا بيوم السبت القادم لعقد لقاء أسبوعي لنائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير مع المستثمرين بمقر هيئة التنمية الصناعية يخصص لمحافظة واحدة تبدأ بسوهاج بحضور محافظها لحل مشاكل المستثمرين والمناطق الصناعية فيها.

يأتى ذلك فى إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية التي يعقدها كامل الوزير مع المستثمرين الصناعيين بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية من الساعة 10 إلى الساعة 12 صباحاً لحل مشاكلهم والوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها بشكل فوري.

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وذكرت وزارة الصناعة أنه تقرر استقبال هيئة التنمية الصناعية يوم السبت المقبل المستثمرين الصناعيين بمحافظة سوهاج بحضور المحافظ والمستثمرين الصناعيين بالمحافظة ومناطقها الصناعية المختلفة وذلك بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتجمع الخامس.

ووجهت الوزارة الدعوة لكافة المستثمرين الصناعيين بمحافظة سوهاج للمشاركة في هذا اللقاء الهام لعرض مطالبهم والتحديات التي تواجههم في المناطق الصناعية بالمحافظة وسيتم الإعلان عن الموعد المخصص لكل محافظة من المحافظات الأخرى تباعا.

يذكر أن هذا الإجراء جاء يهدف لاستعراض الوضع الحالي بكافة المناطق الصناعية في نطاق كل محافظة والتحليل الدقيق لكافة التحديات والمشكلات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالمحافظة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها فوراً وذلك في إطار دفع العملية الصناعية بكل محافظة.

وتجدر الإشارة إلى أنه في حال وجود بعض المشكلات العاجلة للمستثمرين الصناعيين فعليهم التوجه لوحدة خدمة ودعم المستثمرين بمقر وزارة الصناعة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة لاتخاذ الإجراءات الخاصة بشأنها.

المصدر:

MENAFN19092024000202011048ID1108693716

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