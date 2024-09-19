الصناعة تخصص لقاء أسبوعياً مع مستثمرى كل محافظة لحل مشكلاتهم - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قررت وزارة الصناعة تخصيص يوم السبت من كل أسبوع بدءا بيوم السبت القادم لعقد لقاء أسبوعي لنائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير
الصناعة والنقل كامل الوزير مع المستثمرين بمقر هيئة التنمية الصناعية يخصص لمحافظة واحدة تبدأ بسوهاج بحضور محافظها لحل مشاكل المستثمرين والمناطق الصناعية فيها.
يأتى ذلك فى إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية التي يعقدها كامل الوزير مع المستثمرين الصناعيين بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية من الساعة 10 إلى الساعة 12 صباحاً لحل مشاكلهم والوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها بشكل فوري.
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وذكرت وزارة الصناعة أنه تقرر استقبال هيئة التنمية الصناعية يوم السبت المقبل المستثمرين الصناعيين بمحافظة سوهاج بحضور المحافظ والمستثمرين الصناعيين بالمحافظة ومناطقها الصناعية المختلفة وذلك بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتجمع الخامس.
ووجهت الوزارة الدعوة لكافة المستثمرين الصناعيين بمحافظة سوهاج للمشاركة في هذا اللقاء الهام لعرض مطالبهم والتحديات التي تواجههم في المناطق الصناعية بالمحافظة وسيتم الإعلان عن الموعد المخصص لكل محافظة من المحافظات الأخرى تباعا.
يذكر أن هذا الإجراء جاء يهدف لاستعراض الوضع الحالي بكافة المناطق الصناعية في نطاق كل محافظة والتحليل الدقيق لكافة التحديات والمشكلات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالمحافظة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها فوراً وذلك في إطار دفع العملية الصناعية بكل محافظة.
وتجدر الإشارة إلى أنه في حال وجود بعض المشكلات العاجلة للمستثمرين الصناعيين فعليهم التوجه لوحدة خدمة ودعم المستثمرين بمقر وزارة الصناعة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة لاتخاذ الإجراءات الخاصة بشأنها.
المصدر:
MENAFN19092024000202011048ID1108693716
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