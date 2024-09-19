انخفاض مبيعات المنازل القائمة فى أمريكا مع ارتفاع الأسعار - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتأكثر من 278 مليون ريال حجم تداول العقارات فى قطر خلال أسبوع “الأهلى صبور” ينظم رحلة استشفاء لمحاربات بمشروع“جايا” الحكومة تحدد أسعار بيع وحدات الإسكان الاجتماعى

انخفضت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة خلال شهر أغسطس، مع زيادة متوسط ​​أسعار البيع، رغم ارتفاع المعروض.

وبحسب بيانات المجموعة الوطنية للوسطاء العقاريين الصادرة الخميس، تراجعت مبيعات المنازل القائمة الأمريكية في أغسطس بنسبة 2.5% على أساس شهري، لتبلغ وتيرة قدرها 3.86 مليون وحدة سنويًا، دون توقعات السوق البالغة 3.9 مليون.

وعلى أساس سنوي، انخفضت مبيعات المنازل القائمة خلال الشهر الماضي بنسبة 4.2%، مقارنة بما كانت عليه في أغسطس 2023 (4.03 مليون).

بينما ارتفع متوسط سعر مبيعات المنازل القائمة خلال أغسطس بنسبة 3.1% ليصل إلى 416.7 ألف دولار، وهو الشهر الـ 14 على التوالي من زيادة الأسعار على أساس سنوي.

وزاد مخزون المنازل القائمة غير المبيعة بنسبة 0.7% على أساس شهري إلى 1.35 مليون وحدة في نهاية أغسطس، وهو ما يعادل عرض 4.2 شهر، بوتيرة المبيعات الشهرية الحالية، ارتفاعًا من 4.1 شهر في يوليو.

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