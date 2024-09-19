انخفاض مبيعات المنازل القائمة فى أمريكا مع ارتفاع الأسعار - جريدة البورصة

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انخفضت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة خلال شهر أغسطس، مع زيادة متوسط أسعار البيع، رغم ارتفاع المعروض.
وبحسب بيانات المجموعة الوطنية للوسطاء العقاريين الصادرة الخميس، تراجعت مبيعات المنازل القائمة الأمريكية في أغسطس بنسبة 2.5% على أساس شهري، لتبلغ وتيرة قدرها 3.86 مليون وحدة سنويًا، دون توقعات السوق البالغة 3.9 مليون.
وعلى أساس سنوي، انخفضت مبيعات المنازل القائمة خلال الشهر الماضي بنسبة 4.2%، مقارنة بما كانت عليه في أغسطس 2023 (4.03 مليون).
بينما ارتفع متوسط سعر مبيعات المنازل القائمة خلال أغسطس بنسبة 3.1% ليصل إلى 416.7 ألف دولار، وهو الشهر الـ 14 على التوالي من زيادة الأسعار على أساس سنوي.
وزاد مخزون المنازل القائمة غير المبيعة بنسبة 0.7% على أساس شهري إلى 1.35 مليون وحدة في نهاية أغسطس، وهو ما يعادل عرض 4.2 شهر، بوتيرة المبيعات الشهرية الحالية، ارتفاعًا من 4.1 شهر في يوليو.
المصدر:
MENAFN19092024000202011048ID1108693715
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