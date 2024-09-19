تفاصيل طرح 5 مدن للاستثمار على ساحل البحر الأحمر - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة حددت من 4 إلى 5 مناطق كبيرة على ساحل البحر الأحمر، تستهدف فيها التنمية على غرار ما تم إنشاؤه من مراكز تنموية كبيرة مثل رأس الحكمة.

وأضاف مدبولى، خلال مؤتمر صحفى: أثير الحديث حول موضوع“رأس بناس”، وقيل هل مصر ستطرح هذه المنطقة للاستثمار؟، وأود أن أشير إلى أنه ليست منطقة“رأس بناس” وحدها ولكن سبق لنا تحديد من 4 إلى 5 مناطق كبيرة على ساحل البحر الأحمر، نستهدف فيها التنمية على غرار ما تم إنشائه من مراكز تنموية كبيرة مثل صفقة رأس الحكمة.

موضوعات“المالية” تطرح أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه تفاصيل الاستثمارات السعودية الجديدة فى مصر مدبولى: 2.5 مليار دولار تكلفة توفير الوقود لمحطات الكهرباء خلال الصيف

وتابع رئيس الوزراء:“رؤيتنا تحقيق تنمية مُتكاملة بحيث تكون كل واحدة من المناطق الخمس فى قوام مدينة كاملة، وبالتالى سيتم طرح هذه المناطق لأن الهدف كله هو أن تدخل الدولة المصرية فى شراكات كبيرة لاجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة لتنمية هذه المناطق الواعدة جداً من الناحية السياحية والتنموية، وتكون فرصة لجذب الاستثمارات وفرص العمل مما يخلق حراكاً كبيراً جداً فى الاقتصاد المصرى خلال الفترة القادمة، منها بالتأكيد منطقة رأس بناس وهى واحدة من هذه المناطق، ولكنها ليست وحدها.

وأشار إلى أن هناك العديد من المناطق الأخرى المخطط تنميتها عمرانياً بشكل متكامل لتتضمن كل الأنشطة وتحتوى على مطار وميناء ومارينا للسياحة الدولية، وكل هذا يجرى فى إطار استهدافنا لجذب استثمار أجنبى مباشر فى خلال الفترة القادمة.