تفاصيل طرح 5 مدن للاستثمار على ساحل البحر الأحمر - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة حددت من 4 إلى 5 مناطق كبيرة على ساحل البحر الأحمر، تستهدف فيها التنمية على غرار ما تم إنشاؤه من مراكز تنموية كبيرة مثل صفقة
رأس الحكمة.
وأضاف مدبولى، خلال مؤتمر صحفى: أثير الحديث حول موضوع“رأس بناس”، وقيل هل مصر ستطرح هذه المنطقة للاستثمار؟، وأود أن أشير إلى أنه ليست منطقة“رأس بناس” وحدها ولكن سبق لنا تحديد من 4 إلى 5 مناطق كبيرة على ساحل البحر الأحمر، نستهدف فيها التنمية على غرار ما تم إنشائه من مراكز تنموية كبيرة مثل صفقة رأس الحكمة.
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وتابع رئيس الوزراء:“رؤيتنا تحقيق تنمية مُتكاملة بحيث تكون كل واحدة من المناطق الخمس فى قوام مدينة كاملة، وبالتالى سيتم طرح هذه المناطق لأن الهدف كله هو أن تدخل الدولة المصرية فى شراكات كبيرة لاجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة لتنمية هذه المناطق الواعدة جداً من الناحية السياحية والتنموية، وتكون فرصة لجذب الاستثمارات وفرص العمل مما يخلق حراكاً كبيراً جداً فى الاقتصاد المصرى خلال الفترة القادمة، منها بالتأكيد منطقة رأس بناس وهى واحدة من هذه المناطق، ولكنها ليست وحدها.
وأشار إلى أن هناك العديد من المناطق الأخرى المخطط تنميتها عمرانياً بشكل متكامل لتتضمن كل الأنشطة وتحتوى على مطار وميناء ومارينا للسياحة الدولية، وكل هذا يجرى فى إطار استهدافنا لجذب استثمار أجنبى مباشر فى خلال الفترة القادمة.
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