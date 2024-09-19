مدبولى: 2.5 مليار دولار تكلفة توفير الوقود لمحطات الكهرباء خلال الصيف - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن تكلفة توفير الوقود لتشغيل محطات الكهرباء خلال فصل الصيف تجاوزت 2.5 مليار دولار.
وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى، أن الحكومة كانت تعمل على تأمين كل احتياجات الدولة من الوقود، حتى لا نعود مرة أخرى لقطع الكهرباء، ولهذا أقول اليوم:“لن تُقطع الكهرباء مرة أخرى.. ولا عودة لتخفيف الأحمال”.
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وتابع مدبولى:“عندما حدثت زيادة فى انقطاعات الكهرباء، وقلنا أننا سنقوم بصورة مبدئية بتدبير 1.180 مليار دولار حتى نتمكن من تأمين احتياجاتنا من الوقود خلال فصل الصيف، وما حدث هو أنه لتأمين احتياجاتنا خلال الصيف تجاوز المبلغ المطلوب الـ2.5 مليار دولار؛ حتى نضمن عدم انقطاع الكهرباء خلال فصل الصيف”.
وقال رئيس الوزراء: خلال الفترة المقبلة، نعمل على تأمين الشحنات، وندير المنظومة بالكامل حتى نضمن عدم حدوث انقطاعات فى الكهرباء، وحتى لا نتكلف فاتورة ضخمة للوقود خلال فصل الصيف المقبل كما حدث خلال الشهرين الماضيين.
وأضاف أن الحكومة تعمل على إضافة 4 جيجاوات من الطاقة المتجددة“شمس ورياح” العام المقبل، وسيتم تأمين استثمارات إضافية لوزارة الكهرباء؛ لرفع كفاءة شبكة التوزيع والنقل؛ حتى تتمكن من استيعاب الـ4 جيجا الجديدة.
وتابع رئيس الوزراء: هناك 7 مليارات جنيه إضافية لوزارة الكهرباء لتنفيذ المشروعات حتى حلول الصيف المقبل، لافتا إلى أن جزءا من أهداف الزيارة التى تم إجراؤها للمملكة العربية السعودية يتمثل فى التأكيد على أهمية الإسراع بالربط الكهربائى مع المملكة، لتحقيق مصلحة مشتركة بين الطرفين عن طريق تبادل للأحمال معا فى ساعات الذروة.
وأشار إلى الاتفاقيات التى تم توقيعها مؤخراً لعدد من مشروعات الطاقة المتجددة، الخاصة بشركة“إيما باور” وبتحالف“أوراسكوم – انجى – تويوتا”، وتحالف كل من“شركات سكاتك – فيرتيجلوب – أوراسكوم للإنشاءات”، وذلك حتى 2028 وليس الصيف القادم فقط.
وقال إن هناك اجتماعات متواصلة لأجل هذا الغرض، ومناقشة حجم الطاقة التى سيتم إضافتها كل عام، فضلا عن محطة الضبعة بعد دخولها حيز التشغيل فى 2028 وإضافتها لحجم طاقة معين، مؤكداً أن كل هذا الحجم من الطاقات المضافة يضمن استدامة التغذية الكهربية.
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