مدبولى: 2.5 مليار دولار تكلفة توفير الوقود لمحطات الكهرباء خلال الصيف - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن تكلفة توفير الوقود لتشغيل محطات الكهرباء خلال فصل الصيف تجاوزت 2.5 مليار دولار.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى، أن الحكومة كانت تعمل على تأمين كل احتياجات الدولة من الوقود، حتى لا نعود مرة أخرى لقطع الكهرباء، ولهذا أقول اليوم:“لن تُقطع الكهرباء مرة أخرى.. ولا عودة لتخفيف الأحمال”.

موضوعاتتفاصيل الاستثمارات السعودية الجديدة فى مصر ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعى فى أمريكا بأكثر من التوقعات تفاصيل طرح 5 مدن للاستثمار على ساحل البحر الأحمر

وتابع مدبولى:“عندما حدثت زيادة فى انقطاعات الكهرباء، وقلنا أننا سنقوم بصورة مبدئية بتدبير 1.180 مليار دولار حتى نتمكن من تأمين احتياجاتنا من الوقود خلال فصل الصيف، وما حدث هو أنه لتأمين احتياجاتنا خلال الصيف تجاوز المبلغ المطلوب الـ2.5 مليار دولار؛ حتى نضمن عدم انقطاع الكهرباء خلال فصل الصيف”.

وقال رئيس الوزراء: خلال الفترة المقبلة، نعمل على تأمين الشحنات، وندير المنظومة بالكامل حتى نضمن عدم حدوث انقطاعات فى الكهرباء، وحتى لا نتكلف فاتورة ضخمة للوقود خلال فصل الصيف المقبل كما حدث خلال الشهرين الماضيين.

وأضاف أن الحكومة تعمل على إضافة 4 جيجاوات من الطاقة المتجددة“شمس ورياح” العام المقبل، وسيتم تأمين استثمارات إضافية لوزارة الكهرباء؛ لرفع كفاءة شبكة التوزيع والنقل؛ حتى تتمكن من استيعاب الـ4 جيجا الجديدة.

وتابع رئيس الوزراء: هناك 7 مليارات جنيه إضافية لوزارة الكهرباء لتنفيذ المشروعات حتى حلول الصيف المقبل، لافتا إلى أن جزءا من أهداف الزيارة التى تم إجراؤها للمملكة العربية السعودية يتمثل فى التأكيد على أهمية الإسراع بالربط الكهربائى مع المملكة، لتحقيق مصلحة مشتركة بين الطرفين عن طريق تبادل للأحمال معا فى ساعات الذروة.

وأشار إلى الاتفاقيات التى تم توقيعها مؤخراً لعدد من مشروعات الطاقة المتجددة، الخاصة بشركة“إيما باور” وبتحالف“أوراسكوم – انجى – تويوتا”، وتحالف كل من“شركات سكاتك – فيرتيجلوب – أوراسكوم للإنشاءات”، وذلك حتى 2028 وليس الصيف القادم فقط.

وقال إن هناك اجتماعات متواصلة لأجل هذا الغرض، ومناقشة حجم الطاقة التى سيتم إضافتها كل عام، فضلا عن محطة الضبعة بعد دخولها حيز التشغيل فى 2028 وإضافتها لحجم طاقة معين، مؤكداً أن كل هذا الحجم من الطاقات المضافة يضمن استدامة التغذية الكهربية.