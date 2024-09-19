ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعى فى أمريكا بأكثر من التوقعات - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بمقدار 58 مليار قدم مكعبة خلال الأسبوع المنتهي في الثالث عشر من سبتمبر، وهو أكثر من التوقعات بزيادتها 53 مليار قدم مكعبة.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الخميس، أن إجمالي مخزونات الغاز الطبيعي بلغ 3.445 تريليون قدم مكعبة، ويزيد بنسبة 6% أو نحو 194 مليار قدم مكعبة عن نفس الفترة من العام الماضي.

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كما تعتبر المخزونات أعلى بنسبة 8.6% أو نحو 274 مليار قدم مكعبة فوق متوسط الخمس سنوات (2019-2023)، والبالغ 3.171 تريليون قدم مكعبة.

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