ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعى فى أمريكا بأكثر من التوقعات - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بمقدار 58 مليار قدم مكعبة خلال الأسبوع المنتهي في الثالث عشر من سبتمبر، وهو أكثر من التوقعات بزيادتها 53 مليار قدم مكعبة.
وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الخميس، أن إجمالي مخزونات الغاز الطبيعي بلغ 3.445 تريليون قدم مكعبة، ويزيد بنسبة 6% أو نحو 194 مليار قدم مكعبة عن نفس الفترة من العام الماضي.
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كما تعتبر المخزونات أعلى بنسبة 8.6% أو نحو 274 مليار قدم مكعبة فوق متوسط الخمس سنوات (2019-2023)، والبالغ 3.171 تريليون قدم مكعبة.
المصدر:
MENAFN19092024000202011048ID1108693711
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