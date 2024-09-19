ميناء دمياط يتداول 33 سفينة للحاويات والبضائع - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 9 سفن، بينما غادره 8 سفن، وبلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء المتداول عليها 33 سفينة.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء في بيان صادر اليوم الخميس أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 18479 طنا، تشمل: 1479 طن و5280 طن رمل زجاجى و363 طن علف و4792 طن اسمنت و895 طن ملح و5670 طن بضائع متنوعة.

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كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 50051 طنا، تشمل: 427 طن اسمنت و11871 طن حديد و1560 طن زيت طعام و17597 طن قمح و1096 طن خشب زان و17500 طن ذرة.

بينما بلغت حركة الصادر والوارد من الحاويات 1419 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3320 حاوية مكافئة.

وأضاف البيان أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح وصل 101772 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 227039 طنًا.

كما غادر 3 قطارات بحمولة إجمالية 3933 طن قمح متجهين إلى صوامع كفر الشيخ وشبرا ، وقطار آخر بعد تفريغ عدد 25 حاوية 40 قدما، قادمًا من الإسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5024 حركة.