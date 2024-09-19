النشاط الصناعى فى فيلادلفيا يتحول للنمو فى سبتمبر - جريدة البورصة

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قال بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا إن النشاط الصناعي في المدينة ظل متبايناً بصفة عامة في شهر سبتمبر، رغم تحول مؤشر النشاط العام للقطاع إلى النطاق الموجب الذي يشير للنمو.
وذكر البنك في تقرير صدر الخميس، أن مؤشر النشاط الحالي للقطاع الصناعي ارتفع إلى 1.7 نقطة في سبتمبر من سالب 7 نقاط في أغسطس، إذ تشير القراءات أعلى مستوى الصفر للنمو.
لكن عند النظر إلى آراء الشركات الواردة في استطلاع هذا الشهر، يتضح أن قرابة 22% منها أفادت برصد تحسن في النشاط مقابل إفادة 20% بحدوث انكماش، في حين قالت الغالبية العظمى (51%) إنها لم تلاحظ أي تغيير.
وأظهر التقرير أن مؤشر التوظيف بالقطاع زاد إلى 10.7 نقطة هذا الشهر من سالب 5.7 نقطة في أغسطس، في حين أفادت 89% من الشركات بعدم تغير مستويات التوظيف بها، وتعد هذه أعلى نسبة للإبلاغ عن استقرار التوظيف منذ ديسمبر من عام 1978.
وأوضح التقرير أنه رغم تحسن النشاط الحالي للقطاع واستقرار التوظيف، تراجعت مؤشرات الطلبيات الجديدة والتصدير، بل وتحولت إلى النطاق السالب الذي يشير للانكماش.
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