النشاط الصناعى فى فيلادلفيا يتحول للنمو فى سبتمبر - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتفيتش تتوقع تباطؤ نمو إيرادات الحكومة الأمريكية بعد خفض أسعار الفائدة ارتفاع عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل وسط تفاؤل بتجنب الاقتصاد الركود الأسهم الهندية تتجاوز وزن نظيرتها الصينية بمؤشر إم إس سي آي العالمي

قال بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا إن النشاط الصناعي في المدينة ظل متبايناً بصفة عامة في شهر سبتمبر، رغم تحول مؤشر النشاط العام للقطاع إلى النطاق الموجب الذي يشير للنمو.

وذكر البنك في تقرير صدر الخميس، أن مؤشر النشاط الحالي للقطاع الصناعي ارتفع إلى 1.7 نقطة في سبتمبر من سالب 7 نقاط في أغسطس، إذ تشير القراءات أعلى مستوى الصفر للنمو.

لكن عند النظر إلى آراء الشركات الواردة في استطلاع هذا الشهر، يتضح أن قرابة 22% منها أفادت برصد تحسن في النشاط مقابل إفادة 20% بحدوث انكماش، في حين قالت الغالبية العظمى (51%) إنها لم تلاحظ أي تغيير.

وأظهر التقرير أن مؤشر التوظيف بالقطاع زاد إلى 10.7 نقطة هذا الشهر من سالب 5.7 نقطة في أغسطس، في حين أفادت 89% من الشركات بعدم تغير مستويات التوظيف بها، وتعد هذه أعلى نسبة للإبلاغ عن استقرار التوظيف منذ ديسمبر من عام 1978.

وأوضح التقرير أنه رغم تحسن النشاط الحالي للقطاع واستقرار التوظيف، تراجعت مؤشرات الطلبيات الجديدة والتصدير، بل وتحولت إلى النطاق السالب الذي يشير للانكماش.