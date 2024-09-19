الأسهم الأوروبية تعزز مكاسبها عند الإغلاق وداكس يحقق مستوى قياسيًا - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) عززت المؤشرات الأوروبية مكاسبها خلال تعاملات الخميس، مع استيعاب المستثمرين لقرارات السياسة النقدية الأخيرة الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا.
وعند نهاية التداولات، صعد مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 1.4% عند 521.6 نقطة، وحدّ من مكاسب المؤشر الأوروبي تراجع أسهم شركات المرافق.
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فيما ارتفع“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.9% عند 8328 نقطة، وزاد“كاك” الفرنسي 2.3% عند 7615 نقطة، وأضاف“داكس” الألماني 1.55% أو 290 نقطة ليغلق عند مستوى قياسي قدره 19002 نقطة.
وقفز سهم شركة التجزئة البريطانية“نيكست” بنسبة 7.45%، بعد توقعها تحقيق أرباح سنوية تبلغ مليار إسترليني (1.32 مليار دولار)، قبل أن ينهي السهم المتداول في لندن (NXT) الجلسة على ارتفاع بنسبة 0.55%.
وبينما خفض الفيدرالي أسعار الفائدة أمس، قرر صناع السياسات في بنك إنجلترا تثبيت تكاليف الاقتراض عند 5%، كما كان متوقعًا، وقال البنك المركزي البريطاني إن النهج التدريجي للتيسير النقدي يظل مناسبًا، مع ارتفاع التضخم في قطاع الخدمات.
المصدر:
MENAFN19092024000202011048ID1108693708
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