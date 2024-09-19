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الأسهم الأوروبية تعزز مكاسبها عند الإغلاق وداكس يحقق مستوى قياسيًا - جريدة البورصة

9/19/2024 2:52:30 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) عززت المؤشرات الأوروبية مكاسبها خلال تعاملات الخميس، مع استيعاب المستثمرين لقرارات السياسة النقدية الأخيرة الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا.

وعند نهاية التداولات، صعد مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 1.4% عند 521.6 نقطة، وحدّ من مكاسب المؤشر الأوروبي تراجع أسهم شركات المرافق.

موضوعات متعلقة فيتش تتوقع تباطؤ نمو إيرادات الحكومة الأمريكية بعد خفض أسعار الفائدة ارتفاع عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل وسط تفاؤل بتجنب الاقتصاد الركود الأسهم الهندية تتجاوز وزن نظيرتها الصينية بمؤشر إم إس سي آي العالمي

فيما ارتفع“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.9% عند 8328 نقطة، وزاد“كاك” الفرنسي 2.3% عند 7615 نقطة، وأضاف“داكس” الألماني 1.55% أو 290 نقطة ليغلق عند مستوى قياسي قدره 19002 نقطة.

وقفز سهم شركة التجزئة البريطانية“نيكست” بنسبة 7.45%، بعد توقعها تحقيق أرباح سنوية تبلغ مليار إسترليني (1.32 مليار دولار)، قبل أن ينهي السهم المتداول في لندن (NXT) الجلسة على ارتفاع بنسبة 0.55%.

وبينما خفض الفيدرالي أسعار الفائدة أمس، قرر صناع السياسات في بنك إنجلترا تثبيت تكاليف الاقتراض عند 5%، كما كان متوقعًا، وقال البنك المركزي البريطاني إن النهج التدريجي للتيسير النقدي يظل مناسبًا، مع ارتفاع التضخم في قطاع الخدمات.

المصدر:

MENAFN19092024000202011048ID1108693708

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