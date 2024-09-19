تفاصيل الاستثمارات السعودية الجديدة فى مصر - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الاستثمارات السعودية التى تم الإعلان عنها مؤخراً والتى تقدر بـ5 مليارات دولار، هى استثمارات جديدة وليست ضمن الوديعة الموجودة لدى مصر.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى، أن الاستثمارات السعودية سيتم ضخها خلال الفترة القادمة فى عدد من القطاعات التنموية فى مصر مثل السياحة والصناعة وقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، والتى تحقق عائدا استثماريا.

موضوعاتمدبولى: 2.5 مليار دولار تكلفة توفير الوقود لمحطات الكهرباء خلال الصيف تفاصيل طرح 5 مدن للاستثمار على ساحل البحر الأحمر رئيس الوزراء يعلن تفاصيل اتفاقية حماية الاستثمارات المصرية السعودية

وأوضح أن هناك رغبة كبيرة جداً من جانب صندوق الاستثمار السعودى، والقطاع الخاص السعودى فى مضاعفة الاستثمارات خلال الفترة القادمة، فى مجالات منها الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية مياه البحر تحديداً، باستثمارات تتجاوز 10 إلى 15 مليار دولار وذلك خلال الفترة القادمة.

وقال رئيس الوزراء: نعمل خلال الفترة الحالية على استهداف وفتح أبواب الاستثمار فى مصر من خلال صندوق الاستثمار السعودى والقطاع الخاص السعودى، والعمل على إقامة كيانات ومشروعات مشتركة بين القطاع الخاص السعودى والقطاع الخاص المصرى، تغزو الأسواق الافريقية وأسواق الشرق الاوسط.