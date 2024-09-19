تفاصيل الاستثمارات السعودية الجديدة فى مصر - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الاستثمارات السعودية التى تم الإعلان عنها مؤخراً والتى تقدر بـ5 مليارات دولار، هى استثمارات جديدة وليست ضمن الوديعة الموجودة لدى مصر.
وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى، أن الاستثمارات السعودية سيتم ضخها خلال الفترة القادمة فى عدد من القطاعات التنموية فى مصر مثل السياحة والصناعة وقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، والتى تحقق عائدا استثماريا.
موضوعات متعلقة
مدبولى: 2.5 مليار دولار تكلفة توفير الوقود لمحطات الكهرباء خلال الصيف تفاصيل طرح 5 مدن للاستثمار على ساحل البحر الأحمر رئيس الوزراء يعلن تفاصيل اتفاقية حماية الاستثمارات المصرية السعودية
وأوضح أن هناك رغبة كبيرة جداً من جانب صندوق الاستثمار السعودى، والقطاع الخاص السعودى فى مضاعفة الاستثمارات خلال الفترة القادمة، فى مجالات منها الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية مياه البحر تحديداً، باستثمارات تتجاوز 10 إلى 15 مليار دولار وذلك خلال الفترة القادمة.
وقال رئيس الوزراء: نعمل خلال الفترة الحالية على استهداف وفتح أبواب الاستثمار فى مصر من خلال صندوق الاستثمار السعودى والقطاع الخاص السعودى، والعمل على إقامة كيانات ومشروعات مشتركة بين القطاع الخاص السعودى والقطاع الخاص المصرى، تغزو الأسواق الافريقية وأسواق الشرق الاوسط.
MENAFN19092024000202011048ID1108693707
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.