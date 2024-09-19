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الأسهم الهندية تتجاوز وزن نظيرتها الصينية بمؤشر إم إس سي آي العالمي - جريدة البورصة

9/19/2024 2:52:29 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تجاوزت الهند الصين من حيث الوزن في أحد أهم مؤشرات أسواق الأسهم العالمية، مع تزايد جاذبية السوق الهندي للمستثمرين الأجانب بفضل طروحات الأسهم وارتفاع السيولة لدى الشركات.

وارتفعت حصة الهند في مؤشر“إم إس سي آي أول كانتري ورلد”، الذي يتتبع جميع الأسهم العالمية تقريبًا التي يمكن شراؤها في السوق المفتوح، إلى 2.33% هذا الشهر، متجاوزة الصين التي تشكل 2.06% من المؤشر.

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ويجعل هذا التحول الهند صاحبة سادس أكبر وزن في المؤشر الذي تهيمن عليه الشركات الأمريكية، كما يعكس الطلب القوي في سوق الأسهم الهندي وانفتاحه أمام المستثمرين العالميين في الوقت الذي يتباطأ فيه الاقتصاد الصيني.

وارتفع مؤشر“نيفتي 50” للأسهم الرئيسية في الهند إلى مستويات قياسية هذا العام، حيث شهد اقتصاد البلاد أقوى نمو في الناتج المحلي الإجمالي لأي اقتصاد رئيسي، فيما توجه ملايين الأسر من الطبقة المتوسطة مدخراتها إلى صناديق الاستثمار المشتركة المحلية.

وتدفق نحو 38 مليار دولار من الأموال المحلية إلى الأسهم الهندية هذا العام، متجاوزة المستوى السنوي لكل من السنوات الست عشرة الماضية.

المصدر:

MENAFN19092024000202011048ID1108693704

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