الأسهم الهندية تتجاوز وزن نظيرتها الصينية بمؤشر إم إس سي آي العالمي - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تجاوزت الهند الصين من حيث الوزن في أحد أهم مؤشرات أسواق الأسهم العالمية، مع تزايد جاذبية السوق الهندي للمستثمرين الأجانب بفضل طروحات الأسهم وارتفاع السيولة لدى الشركات.
وارتفعت حصة الهند في مؤشر“إم إس سي آي أول كانتري ورلد”، الذي يتتبع جميع الأسهم العالمية تقريبًا التي يمكن شراؤها في السوق المفتوح، إلى 2.33% هذا الشهر، متجاوزة الصين التي تشكل 2.06% من المؤشر.
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ويجعل هذا التحول الهند صاحبة سادس أكبر وزن في المؤشر الذي تهيمن عليه الشركات الأمريكية، كما يعكس الطلب القوي في سوق الأسهم الهندي وانفتاحه أمام المستثمرين العالميين في الوقت الذي يتباطأ فيه الاقتصاد الصيني.
وارتفع مؤشر“نيفتي 50” للأسهم الرئيسية في الهند إلى مستويات قياسية هذا العام، حيث شهد اقتصاد البلاد أقوى نمو في الناتج المحلي الإجمالي لأي اقتصاد رئيسي، فيما توجه ملايين الأسر من الطبقة المتوسطة مدخراتها إلى صناديق الاستثمار المشتركة المحلية.
وتدفق نحو 38 مليار دولار من الأموال المحلية إلى الأسهم الهندية هذا العام، متجاوزة المستوى السنوي لكل من السنوات الست عشرة الماضية.
المصدر:
MENAFN19092024000202011048ID1108693704
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