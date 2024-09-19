ارتفاع عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل وسط تفاؤل بتجنب الاقتصاد الركود - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة ومع استبعاد المستثمرين سيناريو الهبوط الحاد للاقتصاد.

وتراجع العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 3.59%.

موضوعاتفيتش تتوقع تباطؤ نمو إيرادات الحكومة الأمريكية بعد خفض أسعار الفائدة الأسهم الهندية تتجاوز وزن نظيرتها الصينية بمؤشر إم إس سي آي العالمي اتساع عجز الحساب الجارى الأمريكى بنحو 11% فى الربع الثانى

وارتفع العائد على السندات لأجل 10 أعوام بمقدار 4 نقاط أساس إلى 3.726%، وصعد العائد على السندات لأجل 30 عامًا بمقدار 5 نقاط أساس إلى 4.059%.

وبالأمس، خفض الاحتياطي الفيدرالي النطاق الرئيسي لسعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى ما بين 4.75% و5.00%، وأشارت تقديرات صناع السياسة إلى خفض مماثل بحلول نهاية العام الجاري.

وفي حين رحبت الأسواق في البداية بهذا الخفض الكبير في أسعار الفائدة، فإنه سرعان ما أثار مخاوف بين المستثمرين من أن الفيدرالي يحاول استباق الركود الاقتصادي المحتمل، لكن القلق تلاشى اليوم مع تراجع طلبات إعانة البطالة إلى أدنى مستوياتها منذ مايو.

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