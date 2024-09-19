ارتفاع عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل وسط تفاؤل بتجنب الاقتصاد الركود - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة ومع استبعاد المستثمرين سيناريو الهبوط الحاد للاقتصاد.
وتراجع العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 3.59%.
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وارتفع العائد على السندات لأجل 10 أعوام بمقدار 4 نقاط أساس إلى 3.726%، وصعد العائد على السندات لأجل 30 عامًا بمقدار 5 نقاط أساس إلى 4.059%.
وبالأمس، خفض الاحتياطي الفيدرالي النطاق الرئيسي لسعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى ما بين 4.75% و5.00%، وأشارت تقديرات صناع السياسة إلى خفض مماثل بحلول نهاية العام الجاري.
وفي حين رحبت الأسواق في البداية بهذا الخفض الكبير في أسعار الفائدة، فإنه سرعان ما أثار مخاوف بين المستثمرين من أن الفيدرالي يحاول استباق الركود الاقتصادي المحتمل، لكن القلق تلاشى اليوم مع تراجع طلبات إعانة البطالة إلى أدنى مستوياتها منذ مايو.
المصدر:
MENAFN19092024000202011048ID1108693703
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