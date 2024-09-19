فيتش تتوقع تباطؤ نمو إيرادات الحكومة الأمريكية بعد خفض أسعار الفائدة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تتوقع وكالة“فيتش” للتصنيف الائتماني تباطؤ نمو الإيرادات الحكومية في الولايات المتحدة، بعد أول خفض لأسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال أربع سنوات.

وأوضح خبراء الاقتصاد لدى الوكالة، أن سوق العمل ونمو الوظائف يتباطآن بالفعل، ورجحوا اتجاهًا مماثلًا بالنسبة للموازنة المالية، ويعني تباطؤ نمو الإيرادات أن أمريكا ستخفف من توقعات الإنفاق بعد نمو الموازنة المرتفع نسبيًا أثناء وبعد الجائحة.

موضوعاتارتفاع عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل وسط تفاؤل بتجنب الاقتصاد الركود الأسهم الهندية تتجاوز وزن نظيرتها الصينية بمؤشر إم إس سي آي العالمي اتساع عجز الحساب الجارى الأمريكى بنحو 11% فى الربع الثانى

وقالت“كارين كروب” المديرة الأولى للوكالة:” ليست موازنة النفقات مع الإيرادات بالأمر الجديد بالنسبة لأمريكا، لكن الجائحة كانت حالة غير عادية، ولقد تعلمت الولايات المتحدة أهمية تعزيز المرونة المالية خلال الرخاء، من الأزمة المالية العالمية، وقد ساعدها هذا الدرس”.

ومع تباطؤ نمو الإيرادات، تجد الولايات نفسها مضطرة للحد من نمو الإنفاق، حيث بدأت بعض الولايات في استخدام احتياطياتها المالية (مثل صناديق الطوارئ) لتغطية النفقات، مما يعكس انخفاضًا في تدفق الإيرادات الجديدة.

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