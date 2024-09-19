فيتش تتوقع تباطؤ نمو إيرادات الحكومة الأمريكية بعد خفض أسعار الفائدة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تتوقع وكالة“فيتش” للتصنيف الائتماني تباطؤ نمو الإيرادات الحكومية في الولايات المتحدة، بعد أول خفض لأسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال أربع سنوات.
وأوضح خبراء الاقتصاد لدى الوكالة، أن سوق العمل ونمو الوظائف يتباطآن بالفعل، ورجحوا اتجاهًا مماثلًا بالنسبة للموازنة المالية، ويعني تباطؤ نمو الإيرادات أن أمريكا ستخفف من توقعات الإنفاق بعد نمو الموازنة المرتفع نسبيًا أثناء وبعد الجائحة.
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وقالت“كارين كروب” المديرة الأولى للوكالة:” ليست موازنة النفقات مع الإيرادات بالأمر الجديد بالنسبة لأمريكا، لكن الجائحة كانت حالة غير عادية، ولقد تعلمت الولايات المتحدة أهمية تعزيز المرونة المالية خلال الرخاء، من الأزمة المالية العالمية، وقد ساعدها هذا الدرس”.
ومع تباطؤ نمو الإيرادات، تجد الولايات نفسها مضطرة للحد من نمو الإنفاق، حيث بدأت بعض الولايات في استخدام احتياطياتها المالية (مثل صناديق الطوارئ) لتغطية النفقات، مما يعكس انخفاضًا في تدفق الإيرادات الجديدة.
المصدر:
MENAFN19092024000202011048ID1108693702
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