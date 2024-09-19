الوزير الحايك؛ السياحة عامل هام لدعم الاقتصاد وهي نافذة العالم الى فلسطين

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيت لحم /PNN / تراس وزير
السياحة والاثار
هاني الحايك جلسة المجلس الاستشاري للسياحة والذي يتكون من رؤساء واعضاء من الهيئات الادارية الممثلة للقطاع السياحي الفلسطيني الخاص، حيث جرى اللقاء في مقر وزارة السياحة والاثار بمدينة بيت لحم
الوزير الحايك اطلع المجلس على الخطط والبرامج التي تعمل عليها وزارة السياحة والآثار لضمان عودة عجلة هذا القطاع للدوران وذلك بعد توقفها نتيجة الحرب على قطاع غزة.
الحايك تحدث عن النتائج الكبيرة والمميزة التي حققتها زيارة وفد القطاع السياحي الفلسطيني العام والخاص الى جمهورية اندونيسيا وما جرى خلال هذه الزيارة من توقيع اتفاقيات ثنائية مشتركة ستساهم في استقطاب مجموعات سياحية اندونيسية الى فلسطين ضمن برامج سياحية فلسطينية ومستخدمين للمرافق السياحية الفلسطينية
الوزير الحايك أكد على اهمية العمل على استقطاب السياحة الاسلامية الى فلسطين وخصوصا من الدول التي تستطيع تجاوز عبقة الدخول الى فلسطين كدول شرق اسيا، فهذه الدول ستساهم في رفد القطاع السياحي الفلسطيني بمجموعات سياحية لم تكن تزور فلسطين في السابق
واشار الوزير الحايك الى اهمية العمل المشترك في المجال السياحي مع الاشقاء في المملكة الاردنية الهاشمية، فمن خلال برنامج سياحي واحد يشمل البلدين يمكن الترويج لفلسطين وللأردن وسنتمكن من استقطاب مجموعات سياحية جديدة ضمن برامج سياحية مشتركة مع الاشقاء في المملكة الاردنية الهاشمية وكذلك الامر مع الاشقاء في جمهورية مصر العربية
وتباحث أعضاء المجلس الاستشاري في مجموعة من القضايا التي تهم القطاع السياحي في فلسطين، وسبل محاكاة التغيرات العالمية والاقليمية ومواجهة اثار العدوان على قطاع غزة، بالإضافة لسبل انتهاج برامج سياحية فلسطينية تعمل على جذب انتباه مجموعات سياحية جديدة، وزيادة عمليات التنسيق والمتابعة ما بين القطاعين الخاص والعام لتذليل المعيقات والعقبات التي تحدث على صعيد قطاع السياحة الفلسطيني.
واستعراض المجلس ما تم تنفيذه من قرارات سابقة للمجلس في إطار خطة مواجهة الازمة والتحضير لعودة السياحة حيث قدم السيد ماجد اسحق مدير عام التسويق السياحي عرضا مصورا عن الفرص والتحديات التي تواجه القطاع السياحي الفلسطيني من اجل تحقيق نجاح في عملية استقطاب المجموعات السياحية الاسلامية وخصوصا من دول شرق اسيا .
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