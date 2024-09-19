الوزير الحايك؛ السياحة عامل هام لدعم الاقتصاد وهي نافذة العالم الى فلسطين

MENAFN - Palestine News ) بيت لحم /PNN / تراس السياحة والاثارهاني الحايك جلسة المجلس الاستشاري للسياحة والذي يتكون من رؤساء واعضاء من الهيئات الادارية الممثلة للقطاع السياحي الفلسطيني الخاص، حيث جرى اللقاء في مقر وزارة السياحة والاثار بمدينة بيت لحم

الوزير الحايك اطلع المجلس على الخطط والبرامج التي تعمل عليها وزارة السياحة والآثار لضمان عودة عجلة هذا القطاع للدوران وذلك بعد توقفها نتيجة الحرب على قطاع غزة.

الحايك تحدث عن النتائج الكبيرة والمميزة التي حققتها زيارة وفد القطاع السياحي الفلسطيني العام والخاص الى جمهورية اندونيسيا وما جرى خلال هذه الزيارة من توقيع اتفاقيات ثنائية مشتركة ستساهم في استقطاب مجموعات سياحية اندونيسية الى فلسطين ضمن برامج سياحية فلسطينية ومستخدمين للمرافق السياحية الفلسطينية



الوزير الحايك أكد على اهمية العمل على استقطاب السياحة الاسلامية الى فلسطين وخصوصا من الدول التي تستطيع تجاوز عبقة الدخول الى فلسطين كدول شرق اسيا، فهذه الدول ستساهم في رفد القطاع السياحي الفلسطيني بمجموعات سياحية لم تكن تزور فلسطين في السابق

واشار الوزير الحايك الى اهمية العمل المشترك في المجال السياحي مع الاشقاء في المملكة الاردنية الهاشمية، فمن خلال برنامج سياحي واحد يشمل البلدين يمكن الترويج لفلسطين وللأردن وسنتمكن من استقطاب مجموعات سياحية جديدة ضمن برامج سياحية مشتركة مع الاشقاء في المملكة الاردنية الهاشمية وكذلك الامر مع الاشقاء في جمهورية مصر العربية

وتباحث أعضاء المجلس الاستشاري في مجموعة من القضايا التي تهم القطاع السياحي في فلسطين، وسبل محاكاة التغيرات العالمية والاقليمية ومواجهة اثار العدوان على قطاع غزة، بالإضافة لسبل انتهاج برامج سياحية فلسطينية تعمل على جذب انتباه مجموعات سياحية جديدة، وزيادة عمليات التنسيق والمتابعة ما بين القطاعين الخاص والعام لتذليل المعيقات والعقبات التي تحدث على صعيد قطاع السياحة الفلسطيني.

واستعراض المجلس ما تم تنفيذه من قرارات سابقة للمجلس في إطار خطة مواجهة الازمة والتحضير لعودة السياحة حيث قدم السيد ماجد اسحق مدير عام التسويق السياحي عرضا مصورا عن الفرص والتحديات التي تواجه القطاع السياحي الفلسطيني من اجل تحقيق نجاح في عملية استقطاب المجموعات السياحية الاسلامية وخصوصا من دول شرق اسيا .