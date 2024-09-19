طالبة الهندسة المعمارية في جامعة القدس زينب جاموس تفوز في المسابقة العالمية لإحياء القرى المهجرة

MENAFN - Palestine News ) القدس /PNN / فازت الطالبة في دائرة الهندسة المعمارية في القدس زينب عز الدين جاموس بالمرتبة الثانية في المسابقة المعمارية العالمية لإحياء القرى الفلسطينية المهجرة التي تطرحها هيئة أرض فلسطين سنويًا، بإشراف الدكتورة مها السمان، وقيّمت المشاريع في العاصمة البريطانية لندن بمشاركة 53 طالبًا فلسطينيًا وعربيًا من 12 جامعة من بلدان مختلفة، بعد أن تأهلت على مستوى فلسطين لتنافس من جامعات دول عربية أخرى.

وقالت د. السمان حول المسابقة“إن وعي جيل الشباب بأهمية المشاركة بهذه المسابقة يساهم في نشر المعرفة عن قرانا المهجرة وفي طرح أفكار إبداعية لإحيائها'.

وأوضحت الطالبة جاموس فكرة المشروع الفائز بقولها "مشروعي يدور حول إعادة إحياء قرية المزار المهجرة قضاء جنين، التي دمرها الاحتلال وهجر أهلها قسرًا إلى مخيم جنين للاجئين، من خلال مسرح الذكريات الجمعية الفلسطيني، وهنا يسلط مشروعي الضوء على السردية الفلسطينية الجمعية، والبطولات والأحداث النضالية التي تشهد قصة الشعب الفلسطيني الصامد حيث بدأت قصّته في القرية قبل التهجير، ثم يتتبع المشروع استكمال سرديتها في مخيم جنين للاجئين، حيث أن ذكريات المخيم هي جزء لا يتجزأ من الذاكرة الفلسطينية".

وتابعت "اخترت التدخل المسرحي، لأن المسرح هو الأداة التي تُمكِّن الشعب الفلسطيني من حكي قصصه بحرية وعفوية بلا أدنى حدود بين الراوي والمشاهد، بحيث يعبر عما مر به ليصل بمشاعره للجمهور من خلال خشبة المسرح الارتجالي، بالإضافة إلى قدرة المسرح المعمارية على تعزيز وتوظيف التراث غير المادي والمادي معًا مستخدمين منصة الأداء حيث الملابس التي تتمثل بالزي الفلسطيني، والحوار المسرحي الذي يمثل اللهجات الفلسطينية والأناشيد الشعبية، بينما ممثل المسرحية هو الشعب الفلسطيني بنفسه".

ويبدأ التدخل المسرحي، بحسب جاموس، ما قبل التحرير داخل زقاق مخيم جنين للاجئين، حيث يمتلك المسرح قيمة فنية باحتضانه مسرح الحرية، يتكون التدخل من مجموعة هياكل حديدية قابلة للحركة، تمكّن أبناء المخيم من التعبير عن قصصهم بشكل ارتجالي، حيث المسرح بالنسبة للمخيم هو أداة للمقاومة.

أما التدخل الأساسي فهو كما أشارت مسرح في الهواء الطلق على قمة تلة المزار – ما بعد التحرير- حيث تم استغلال الكنتور(طبقات الأرض) الطبيعية لتشكيل مدرّجات المسرح، بالإضافة لمجموعة وحدات من هياكل حديدية تشكّل مسارح مصغّرة للدمى، بالإضافة لوظائف أخرى داخل مبنى حكاية القصص على قمة التلة (معرض للقصص والأزياء الفلسطينية، ومشغل لصناعة الدمى، وأرشيف لحفظ الذكريات)، بالإضافة لبرج مراقبة يطل على القرى المحيطة، ويعرض قصصًا من التاريخ الفلسطيني على جدران البرج الحجرية، بينما يستخدم المشروع الحجر الفلسطيني لبناء البرج، والسلاسل الحجرية لبناء مدرّجات المسرح.

"يعزز المشروع حق العودة الفلسطيني، والوعي بأهمية التراث غير المادي الذي يتمثل بالقصص المروية والمتناقلة عبر الأجيال التي حرص الأجداد على سردها للأطفال على مدى الأزمان، بحيث أنها جزء من الهوية الفلسطينية، ودليل على الوجود الفلسطيني والتاريخ الفلسطيني، الذي يحاول الاحتلال طمسه وتزويره"، تؤكد جاموس.

وحول المشاركة اختتمت الطالبة "كانت فرصة المشاركة بالمسابقة بتوجيه من أستاذتي الدكتورة مها السمان، حيث حصلتُ على الدعم المستمر والإرشاد بالاتجاه الذي طوّر المشروع للوصول لهذا المنتوج الناضج من البداية حتى التميّز، أيضًا لا أنسى دور المسابقة في إبراز أداء الطلبة للعالم وفتح الفرصة العالم الخارجي لاكتشاف إبداع الطلبة

كما أذكر في هذا السياق تميز الطاقم بكلية الهندسة المعمارية من عمادة وأساتذة مميزين كان وما زال له أثر كبير في صقل مهارات الطلبة، برئاسة الدائرة بإدارة الأستاذ عبد الرحمن الكالوتي وعميدتها الدكتورة يارا السيفي".



