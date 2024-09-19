مؤسسة قدسنا توقع حزمة مشاريع تمويل لمؤسسات ومبادرات مقدسية وفلسطينية

MENAFN - Palestine News ) القدس المحتلة /PNN / وقَّعت مؤسسة "قدسنا للتمكين والتنمية"، حزمةَ اتفاقياتٍ لتمويل تنموية للمؤسسات المقدسية مقدمةً من البنك الإسلامي للتنمية، وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية، بالتعاون مع "صندوق تمكين القدس"، ضمن استراتيجية دعم صمود المقدسيين والحفاظ على هوية المدينة المقدسة الحضارية والوطنية والتنموية، وذلك خلال احتفالية إشهار مشاريع صندوق تمكين القدس، التي عقدت في العاصمة الأردنية عمان، بحضور سمو الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة "صندوق تمكين القدس" والدكتورة هبة أحمد مدير عام صندوق التضامن الإسلامي للتنمية، والمهندس منيب المصري رئيس مجلس إدارة صندوق ووقفية القدس، ورئيس غرفة تجارة عمان السيد خليل الحاج توفيق.

وتأتي هذه الاتفاقيات التمويلية لتساهم في دعم العديد من المؤسسات والمبادرات المقدسية بشكل خاص والفلسطينية بشكلٍ عام، في ظل الظروف والأزمات الاقتصادية والحياتية الصعبة التي يمر بها كامل الوطن الفلسطيني، كما تعنى هذه الشراكات التي ترعاها مؤسسة قدسنا، في رفع مستوى الخدمات المقدمة لقطاعات شبابية ومجتمعية وخيرية وتعليمية مختلفة، ضمن سياسة المؤسسة التطويرية التنموية التي تعتمد على إدارة رشيدة لهذه المنح، وتنويع مصادر التمويل لها محلياً ودولياً.

وتنفيذاً للأهداف المنشودة من هذه المشاريع التمويلية، وَقّعت مؤسسة "قدسنا للتمكين والتنمية" اتفاقيتين مع صندوق تمكين القدس بإدارة البنك الإسلامي للتنمية، تقدم من خلالها 255 منحةً دراسية للطلبة المقدسيين في العام الاكاديمي 2024-2025، ودعم تنفيذ عدة مشاريع رائدة في مجالات التدريب المهني والتشغيل عن بعد، ودعم المشاريع الريادية التي سيبدأ تنفيذها بداية العام 2025.

كما أطلقت مؤسسة قدسنا للتمكين والتنمية مشروع المساعدات الطارئة في القدس وجنين ونابلس وطولكرم بدعم من مؤسسة STF5، والذي يتضمن توزيع الطرود الغذائية، ووجبات الطعام وتحسين ظروف السكن للعائلات المحتاجة والمتضررة.

وفي سياقٍ متصل وقعت مؤسسة "قدسنا للتمكين والتنمية"، والهيئة الإسلامية العليا بالقدس، اتفاقية لدعم مشاريع الهيئة ومنها تغطية تكاليف طباعة وتصميم نشرة صوت الهيئة الإسلامية العليا بالقدس، وتأتي هذه الشراكة في إطار تعزيز التعاون بين الجانبين، ودعم الأنشطة الإعلامية والتعليمية في مدينة القدس، والتي تعتبر محورية في الحفاظ على الهوية العربية والإسلامية للمدينة المقدسة.