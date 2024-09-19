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شهيدان وإصابات بينها خطيرة بالرصاص وبقصف طائرة مسيرة في بلدة قباطية

9/19/2024 2:36:17 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين /PNN / استشهد شابان، وأصيب شاب وطفل بجروح متوسطة وخطيرة مساء اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وبقصف طائرة مسيرة بصاروخ مركبة في بلدة قباطية جنوب جنين.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال قصفت عبر طائرة مسيرة مركبة قرب مجمع المقاهي في البلدة، ما أدى لاستشهاد شاب، بينما استشهد شاب آخر متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال قرب مدخل البلدة، بينما أصيب طفل بجروح وصفت بالحرجة وشاب بجروح وصفت بالمتوسطة بعد استهدافهما برصاص الاحتلال في البلدة.

وكان ثلاثة شبان استشهدوا عقب إصابتهم بالرصاص الحي، وأُصيب 10 آخرون،
بينهم اثنان بعملية دعس من جيب احتلالي، أثناء الاقتحام.

وأوضحت المصادر
أن قوات الاحتلال نكلت بجثامين الشهداء الثلاثة، حيث ألقتها من على سطح المنزل الذي كانت تحاصرهم فيه، قبل أن تقوم بنقلهم بجرافة، حيث احتجزت جثامينهم.

وأفادت ، بأن قوات الاحتلال حاصرت عدة منازل في البلدة، وهدمت منزلا خلال الاقتحام، كما جرفت البنية التحتية في البلدة.

وأضافت أن قوات الاحتلال منعت الصحفيين من التحرك والتغطية في أكثر من موقع في قباطية، وأنها تطلق الرصاص بكثافة في محيط تجمع المدارس والمنازل المحاصرة.

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