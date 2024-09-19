قوات الاحتلال تنكل بجثامين الشهداء الثلاثة في قباطية

(MENAFN
- Palestine News Network
)
جنين /PNN /
نكلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، بجثامين الشهداء الثلاثة في بلدة قباطية جنوب جنين.
وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي اعتلاء جنود من قوات الاحتلال
سطح المنزل، مكان استشهاد 3 شبان، حيث قام جنود الاحتلال بحمل الشهداء واحدا تلو الآخر وإلقائهم من على سطح المنزل، ثم حملتهم بالجرافة واحتجزت الجثامين.
وقال د.مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية على ما قام به جنود الاحتلال بالقول ان تنكيل جنود الاحتلال بجثامين ثلاثة شهداء فلسطينيين في قباطية
وضرب جثامينهم بالأحذية، والقائها من على سطح احد البيوت العالية إلى الأرض دون التأكد من وفاتهم ،
بعد تركهم ينزفون دون علاج، عمل وحشي يظهر مدى انحطاط وهمجية سلوك جيش الاحتلال.
و اضاف البرغوثي في تصريح صحفي ارسله لشبكة PNN انه يجب أن يحاسب من ارتكب الجريمة و قادتهم على ما لا يمكن وصفه إلا بأنه جريمة حرب وحشية. سلوك من ارتكبوا هذه الجريمة أدنى من السلوك الحيواني.
يذكر أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص تجاه ثلاثة شبان في بلدة قباطية، ومنعت طواقم الهلال الأحمر من الوصول إليهم لمدة 6 ساعات، وقصفت المنزل بعدد من قذائف الاينيرجا، ما أدى لاستشهادهم.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ صباح اليوم الخميس، حصار بلدة قباطية، مخلفة حتى اللحظة 3 شهداء، و10 إصابات، وسط تدمير واسع للبنية التحتية.
MENAFN19092024000205011050ID1108693667
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.