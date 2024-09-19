قوات الاحتلال تنكل بجثامين الشهداء الثلاثة في قباطية

MENAFN - Palestine News ) جنين /PNN /نكلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، بجثامين الشهداء الثلاثة في بلدة قباطية جنوب جنين.

وتناقلت مواقع اعتلاء جنود من قوات الاحتلال

سطح المنزل، مكان استشهاد 3 شبان، حيث قام جنود الاحتلال بحمل الشهداء واحدا تلو الآخر وإلقائهم من على سطح المنزل، ثم حملتهم بالجرافة واحتجزت الجثامين.

وقال د.مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية على ما قام به جنود الاحتلال بالقول ان تنكيل جنود الاحتلال بجثامين ثلاثة شهداء فلسطينيين في قباطية

وضرب جثامينهم بالأحذية، والقائها من على سطح احد البيوت العالية إلى الأرض دون التأكد من وفاتهم ،

بعد تركهم ينزفون دون علاج، عمل وحشي يظهر مدى انحطاط وهمجية سلوك جيش الاحتلال.

و اضاف البرغوثي في تصريح صحفي ارسله لشبكة PNN انه يجب أن يحاسب من ارتكب الجريمة و قادتهم على ما لا يمكن وصفه إلا بأنه جريمة حرب وحشية. سلوك من ارتكبوا هذه الجريمة أدنى من السلوك الحيواني.

يذكر أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص تجاه ثلاثة شبان في بلدة قباطية، ومنعت طواقم الهلال الأحمر من الوصول إليهم لمدة 6 ساعات، وقصفت المنزل بعدد من قذائف الاينيرجا، ما أدى لاستشهادهم.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ صباح اليوم الخميس، حصار بلدة قباطية، مخلفة حتى اللحظة 3 شهداء، و10 إصابات، وسط تدمير واسع للبنية التحتية.



