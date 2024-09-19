الحكومة تحدد أسعار بيع وحدات الإسكان الاجتماعى

MENAFN - Al-Borsa News) اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، والخاص بتحديد أسعار بيع الوحدات السكنية للجهات والأفراد ومصابى أسر شهداء“الجيش – الشرطة – الثورة”، والحالات المُلحة والعاجلة، وبرنامج أطفال فاقدى الرعاية وكبار بلا مأوى“وزارة التضامن الاجتماعى”.

كما وافق مجلس الوزراء على بعض طلبات التعاقد بالاتفاق المباشر وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

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وتضمنت الطلبات، الطلب المقدم من وزارة الصحة والسكان، لتوفير 8 آلاف جهاز حاسب آلى، و4 آلاف طابعة، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية لتطوير وحدات الرعاية الأساسية، لميكنة عدد 1004 منشآت صحية، هذا إلى جانب طلب وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، الخاص بالموافقة على التعاقد لشراء تجهيزات المرحلة الأولى لمشروع إنشاء وتجهيز معهد الأورام الجديد بالشيخ زايد، وطلب الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الخاص بالتعاقد لتنفيذ مشروع تطوير وميكنة منظومة مراقبة تداول الغذاء فى السوق المحلية.

واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 105 المنعقدة بتاريخ 26-5-2024، وذلك لعدد 31 موضوعًا.