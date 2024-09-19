الحكومة تحدد أسعار بيع وحدات الإسكان الاجتماعى

(MENAFN
- Al-Borsa News) اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، والخاص بتحديد أسعار بيع الوحدات السكنية للجهات والأفراد ومصابى أسر شهداء“الجيش – الشرطة – الثورة”، والحالات المُلحة والعاجلة، وبرنامج أطفال فاقدى الرعاية وكبار بلا مأوى“وزارة التضامن الاجتماعى”.
كما وافق مجلس الوزراء على بعض طلبات التعاقد بالاتفاق المباشر وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
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وتضمنت الطلبات، الطلب المقدم من وزارة الصحة والسكان، لتوفير 8 آلاف جهاز حاسب آلى، و4 آلاف طابعة، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية لتطوير وحدات الرعاية الأساسية، لميكنة عدد 1004 منشآت صحية، هذا إلى جانب طلب وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، الخاص بالموافقة على التعاقد لشراء تجهيزات المرحلة الأولى لمشروع إنشاء وتجهيز معهد الأورام الجديد بالشيخ زايد، وطلب الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الخاص بالتعاقد لتنفيذ مشروع تطوير وميكنة منظومة مراقبة تداول الغذاء فى السوق المحلية.
واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 105 المنعقدة بتاريخ 26-5-2024، وذلك لعدد 31 موضوعًا.
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