الأهلى صبور ينظم رحلة استشفاء لمحاربات السرطان بمشروع جايا

(MENAFN
- Al-Borsa News) نظمت شركة الأهلى صبور بالتعاون مع مؤسسة بهية، رحلة ترفيهية لدعم السيدات المحاربات لمرض سرطان الثدي.
واستضافت الشركة هذه الفعالية فى مشروعها“جايا” بالساحل الشمالي، الذى يُعد أحد أبرز مشروعاتها، حيث قدمت للمشاركات تجربة شاملة توفر لهم فرصة للحصول على الراحة النفسية والاستجمام، إلى جانب مجموعة من الأنشطة الترفيهية المتنوعة مثل جلسات التأمل بالتنفس، وتمارين التمدد، وجلسات العناية بالصحة.
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تعكس هذه المبادرة التزام شركة الأهلى صبور بتمكين المرأة المصرية وتوفير بيئة داعمة لها فى مختلف مراحل حياتها. حيث ترتكز استراتيجية الشركة على مبدأ أن التطوير العقارى يتجاوز بناء المبانى ليشمل بناء مجتمعات متكاملة وتحسين جودة الحياة، كما تحرص الأهلى صبور باستمرار على تحقيق التوازن بين النجاح التجارى والمسؤولية الاجتماعية، من خلال إطلاق مبادرات فعالة تساهم فى إحداث تأثير إيجابى ومستدام على المجتمع عبر تقديم مبادرات ملموسة تترك أثرًا إيجابيًا فى حياة الناس.
بالإضافة إلى الأنشطة الترفيهية، شهدت الرحلة تنظيم ورشة عمل للتوعيهة بالكشف المبكر عن سرطان الثدى فى GAIA's Beach قدمها فريق من الخبراء المتخصصين فى الرعاية الصحية بمستشفى بهية، حيث تطرق إلى العديد من الموضوعات الحيوية المؤثرة فى رحلة محاربات مرض السرطان بما فى ذلك الكشف المبكر عن الأورام خاصة سرطان الثدى فى مراحله الأولى، واستعراض أحدث العلاجات المتوفرة وكيفية الحصول عليها، كما شهدت الورشة تقديم نصائح وإرشادات حول كيفية العناية بالصحة النفسية والجسدية خلال فترة العلاج وبعدها لتحسين جودة الحياة للمريضات.
وفى هذا السياق، عبر المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس الأدارة والعضو المنتدب لشركه الأهلى صبور قائلاً:“تعاوننا مع مؤسسة بهية يمثل تجسيدًا حقيقيًا لرؤيتنا فى الأهلى صبور، التى تركز على بناء مجتمعات قوية وداعمة. نحن فخورون بقدرتنا على تقديم الدعم للنساء المحاربات لمرض سرطان الثدي، لأننا نؤمن أن القوة الحقيقية تكمن فى التكاتف فى الأوقات الصعبة. استراتيجيتنا تقوم على إيمان راسخ بأن النجاح لا يقتصر على تحقيق الأهداف التجارية، بل يتجسد أيضًا فى تأثيرنا الإيجابى على حياة الأفراد والمجتمع”.
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