الأهلى صبور ينظم رحلة استشفاء لمحاربات السرطان بمشروع جايا

MENAFN - Al-Borsa News) نظمت شركة الأهلى صبور بالتعاون مع مؤسسة بهية، رحلة ترفيهية لدعم السيدات المحاربات لمرض سرطان الثدي.

واستضافت الشركة هذه الفعالية فى مشروعها“جايا” بالساحل الشمالي، الذى يُعد أحد أبرز مشروعاتها، حيث قدمت للمشاركات تجربة شاملة توفر لهم فرصة للحصول على الراحة النفسية والاستجمام، إلى جانب مجموعة من الأنشطة الترفيهية المتنوعة مثل جلسات التأمل بالتنفس، وتمارين التمدد، وجلسات العناية بالصحة.

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تعكس هذه المبادرة التزام شركة الأهلى صبور بتمكين المرأة المصرية وتوفير بيئة داعمة لها فى مختلف مراحل حياتها. حيث ترتكز استراتيجية الشركة على مبدأ أن التطوير العقارى يتجاوز بناء المبانى ليشمل بناء مجتمعات متكاملة وتحسين جودة الحياة، كما تحرص الأهلى صبور باستمرار على تحقيق التوازن بين النجاح التجارى والمسؤولية الاجتماعية، من خلال إطلاق مبادرات فعالة تساهم فى إحداث تأثير إيجابى ومستدام على المجتمع عبر تقديم مبادرات ملموسة تترك أثرًا إيجابيًا فى حياة الناس.

بالإضافة إلى الأنشطة الترفيهية، شهدت الرحلة تنظيم ورشة عمل للتوعيهة بالكشف المبكر عن سرطان الثدى فى GAIA's Beach قدمها فريق من الخبراء المتخصصين فى الرعاية الصحية بمستشفى بهية، حيث تطرق إلى العديد من الموضوعات الحيوية المؤثرة فى رحلة محاربات مرض السرطان بما فى ذلك الكشف المبكر عن الأورام خاصة سرطان الثدى فى مراحله الأولى، واستعراض أحدث العلاجات المتوفرة وكيفية الحصول عليها، كما شهدت الورشة تقديم نصائح وإرشادات حول كيفية العناية بالصحة النفسية والجسدية خلال فترة العلاج وبعدها لتحسين جودة الحياة للمريضات.

وفى هذا السياق، عبر المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس الأدارة والعضو المنتدب لشركه الأهلى صبور قائلاً:“تعاوننا مع مؤسسة بهية يمثل تجسيدًا حقيقيًا لرؤيتنا فى الأهلى صبور، التى تركز على بناء مجتمعات قوية وداعمة. نحن فخورون بقدرتنا على تقديم الدعم للنساء المحاربات لمرض سرطان الثدي، لأننا نؤمن أن القوة الحقيقية تكمن فى التكاتف فى الأوقات الصعبة. استراتيجيتنا تقوم على إيمان راسخ بأن النجاح لا يقتصر على تحقيق الأهداف التجارية، بل يتجسد أيضًا فى تأثيرنا الإيجابى على حياة الأفراد والمجتمع”.



