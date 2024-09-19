أكثر من 278 مليون ريال حجم تداول العقارات فى قطر خلال أسبوع

MENAFN - Al-Borsa News) بلغ حجم تداول العقارات القطرية في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل القطرية خلال الفترة من 8 إلى 12 سبتمبر الجاري، 219 مليونا و835 ألفا و698 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 58 مليونا و393 ألفا و628 ريالا.

وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بالوزارة – وبثتها وكالة الأنباء القطرية – أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ووحدات سكنية.

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وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والوكرة وأم صلال والظعاين والخور والذخيرة والشمال والشحانية، وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة ولوسيل 69.

وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل قد سجل أكثر من 259 مليون ريال خلال الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر الجاري.

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