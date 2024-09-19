أكثر من 278 مليون ريال حجم تداول العقارات فى قطر خلال أسبوع

(MENAFN
- Al-Borsa News) بلغ حجم تداول العقارات القطرية في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل القطرية خلال الفترة من 8 إلى 12 سبتمبر الجاري، 219 مليونا و835 ألفا و698 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 58 مليونا و393 ألفا و628 ريالا.
وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بالوزارة – وبثتها وكالة الأنباء القطرية – أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ووحدات سكنية.
موضوعات متعلقة
اتساع عجز الحساب الجارى الأمريكى بنحو 11% فى الربع الثانى الأسهم الأوروبية تعزز مكاسبها عند الإغلاق وداكس يحقق مستوى قياسيًا النشاط الصناعى فى فيلادلفيا يتحول للنمو فى سبتمبر
وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والوكرة وأم صلال والظعاين والخور والذخيرة والشمال والشحانية، وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة ولوسيل 69.
وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل قد سجل أكثر من 259 مليون ريال خلال الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر الجاري.
المصدر:
MENAFN19092024000202011048ID1108693454
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.