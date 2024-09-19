Thursday, 19 September 2024 11:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أكثر من 278 مليون ريال حجم تداول العقارات فى قطر خلال أسبوع

9/19/2024 2:04:57 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) بلغ حجم تداول العقارات القطرية في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل القطرية خلال الفترة من 8 إلى 12 سبتمبر الجاري، 219 مليونا و835 ألفا و698 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 58 مليونا و393 ألفا و628 ريالا.

وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بالوزارة – وبثتها وكالة الأنباء القطرية – أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ووحدات سكنية.

موضوعات متعلقة اتساع عجز الحساب الجارى الأمريكى بنحو 11% فى الربع الثانى الأسهم الأوروبية تعزز مكاسبها عند الإغلاق وداكس يحقق مستوى قياسيًا النشاط الصناعى فى فيلادلفيا يتحول للنمو فى سبتمبر

وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والوكرة وأم صلال والظعاين والخور والذخيرة والشمال والشحانية، وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة ولوسيل 69.

وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل قد سجل أكثر من 259 مليون ريال خلال الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر الجاري.

المصدر:

MENAFN19092024000202011048ID1108693454

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث