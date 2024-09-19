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مدرب بني ياس يؤكد على جاهزية فريقه لمواجهة عجمان في الدوري الإماراتي

9/19/2024 10:00:36 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد جواو بيدرو سوزا، المدير الفني لفريق بني ياس الإماراتي لكرة القدم على جاهزية فريقه لمواجهة عجمان غدا الجمعة، على إستاد بني ياس، بالجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين.

ونقل الموقع الإلكتروني الرسمي لرابطة المحترفين الإماراتية تصريحات مدرب مدرب بني ياس في المؤتمر الصحفي اليوم الخميس، حيث قال: "تنتظرنا مباراة أمام منافس مختلف.. وجاهزون لهذا التحدي".

أضاف سوزا: "هدفنا هو الخروج من هذه المباراة بنتيجة إيجابية خاصة وأننا نلعب أمام جماهيرنا التي تدعمنا دائمًا، ولديها ثقة عالية في الفريق".

وأكد: "فيما يخص بداية الفريق في الدوري يجب أن نفهم أن المباريات تختلف مع اختلاف المنافسين، وكل مباراة تمثل تحديا مختلفا وبالتالي النتائج قد تتغير بناء على الأداء".

في المقابل، علق جوران توفيجدزيتش مدرب عجمان على مواجهة بني ياس، قائلاً: "أمامنا مباراة مهمة غدا.. بني ياس حظي ببداية جيدة في الدوري ونحترمهم ونأمل في أن نحظى بنتيجة إيجابية أمامهم".

وأضاف مدرب عجمان: "درسنا فريق بني ياس جيدًا وسنحاول أن نستغل نقاط القوة والضعف في المنافس".

وأثنى توفيجدزيتش على أداء لاعبي فريقه، قائلا: "نقدم كرة قدم جيدة، ولكن تنقصنا النتائج".

وأنهى مدرب عجمان تصريحاته، قائلا: "بشكل عام أنا راض عن أداء الفريق في المباريات السابقة، وكنا نستحق الفوز فيها وليس الخسارة وأنا أؤمن بقدرات الفريق في اللقاءات المقبلة".

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