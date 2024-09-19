اختتام ورشة إعداد الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات

دعا المشاركون في ختام فعاليات ورشة إعداد الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات 2025-2028 والتي تنظمها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أمس (الخميس)، إلى إنشاء مرصد خليجي إقليمي متقدم يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي في عملية جمع وتحليل البيانات الضخمة المتعلقة بالمخدرات وتحديد الأنماط المشبوهة، بما يسهم في تطوير سياسات واستراتيجيات منطقة الخليج.

وطالب المشاركون في الورشة التي استضافتها وزارة الداخلية بدولة الإمارات، على مدى 4 أيام متواصلة، بتطوير تطبيقات ذكية للتتبع ومراقبة عمليات تهريب وتوزيع المخدرات، واستخدام تقنيات الاستشعار "عن بعد" والطائرات من دون طيار لرصد عمليات التهريب والاتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

كما أوصى المشاركون بضرورة إنشاء دوائر قضائية متخصصة بنظر قضايا الاتجار في المواد المخدرة وتعاطيها، وإقامة منتدى خليجي سنوي للابتكار في مكافحة المخدرات، يجمع بين الخبراء وصناع القرار والمبتكرين، وإنشاء منصة إلكترونية لتبادل الأفكار والمبادرات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبر دعوة المبتكرين ورواد الأعمال لتقديم حلول وأفكار جديدة في مجال مكافحة المخدرات.

وتعزيز الابتكار عبر إطلاق برنامج "مبتكرون ضد المخدرات" لدعم وتطوير الأفكار والحيلولة المبتكرة، وإنشاء حاضنة أعمال لدعم المشاريع الناشئة المتعلقة بمكافحة المخدرات، وتقديم منح وتمويل للأفكار المبتكرة في مجال مكافحة المخدرات، وتنظيم مسابقات وإطلاق تحديات إقليمية لتحفيز الابتكار والتفكير خارج الصندوق.

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