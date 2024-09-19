Thursday, 19 September 2024 08:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اختتام ورشة إعداد الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات

9/19/2024 10:00:36 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

دعا المشاركون في ختام فعاليات ورشة إعداد الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات 2025-2028 والتي تنظمها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أمس (الخميس)، إلى إنشاء مرصد خليجي إقليمي متقدم يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي في عملية جمع وتحليل البيانات الضخمة المتعلقة بالمخدرات وتحديد الأنماط المشبوهة، بما يسهم في تطوير سياسات واستراتيجيات منطقة الخليج.

وطالب المشاركون في الورشة التي استضافتها وزارة الداخلية بدولة الإمارات، على مدى 4 أيام متواصلة، بتطوير تطبيقات ذكية للتتبع ومراقبة عمليات تهريب وتوزيع المخدرات، واستخدام تقنيات الاستشعار "عن بعد" والطائرات من دون طيار لرصد عمليات التهريب والاتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

كما أوصى المشاركون بضرورة إنشاء دوائر قضائية متخصصة بنظر قضايا الاتجار في المواد المخدرة وتعاطيها، وإقامة منتدى خليجي سنوي للابتكار في مكافحة المخدرات، يجمع بين الخبراء وصناع القرار والمبتكرين، وإنشاء منصة إلكترونية لتبادل الأفكار والمبادرات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبر دعوة المبتكرين ورواد الأعمال لتقديم حلول وأفكار جديدة في مجال مكافحة المخدرات.

وتعزيز الابتكار عبر إطلاق برنامج "مبتكرون ضد المخدرات" لدعم وتطوير الأفكار والحيلولة المبتكرة، وإنشاء حاضنة أعمال لدعم المشاريع الناشئة المتعلقة بمكافحة المخدرات، وتقديم منح وتمويل للأفكار المبتكرة في مجال مكافحة المخدرات، وتنظيم مسابقات وإطلاق تحديات إقليمية لتحفيز الابتكار والتفكير خارج الصندوق.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN19092024000110011019ID1108692650

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث