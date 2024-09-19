استطلاعات رأي تظهر تعادل هاريس وترامب على المستوى الوطني

مع اقترابنا من يوم التصويت لاختيار الرئيس الأميركي الذي سيخلف جو بايدن في نوفمبر المقبل يحتدم الصراع بين المتنافسين على المنصب، الرئيس الأسبق دونالد المرشح عن الحزب الجمهوري،

ونائبة الرئيس الحالي كامالا هاريس، المرشحة عن الحزب الديموقراطي،

حيث أظهرت استطلاعات رأي جديدة نشرت نتائجها، اليوم الخميس، أن المرشحين لا يزالان في حالة تعادل قبل أقل من سبعة أسابيع على الانتخابات المقررة في الخامس من نوفمبر المقبل.

وكشفت الاستطلاعات أيضاً تقارب السباق بينهما في ولاية بنسلفانيا المهمة، وهي واحدة من سبع ولايات متأرجحة وحاسمة.

ورغم أن الاستطلاعات كشفت إعطاء الناخبين المحتملين والمسجلين درجات أعلى لهاريس في مناظرة الأسبوع الماضي مع خصمها ترامب، أظهرت أن السباق وخاصة في بنسلفانيا لا يزال متقارباً، وهو ما يتماشى مع استطلاعات رأي أخرى.

وجاء في استطلاع أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" وصحيفة "فيلادلفيا إنكوايرر" و"سيينا كولدج"، أن هاريس وترامب تعادلا بنسبة 47 بالمئة لكل منهما في الاستطلاع الوطني لآراء 2437 ناخباً محتملاً، والذي أجري خلال الفترة من 11 إلى 16 سبتمبر الجاري. مع هامش خطأ في حدود ثلاث نقاط مئوية.

ووفقاً لاستطلاع صحيفة "نيويورك تايمز"، حافظت هاريس على تقدمها بأربع نقاط مئوية بتسجيلها 50 بالمئة مقابل 46 بالمئة في بنسلفانيا بهامش خطأ في حدود 3.8 نقاط

مئوية.

وخلصت نتائج استطلاع منفصل لصحيفة "واشنطن بوست" إلى أن السباق متقارب بين المرشحين في الولاية.

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