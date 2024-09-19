سوق دبي فوق 4400 نقطة بمكاسب 6.7 مليارات درهم

صعد مؤشر سوق دبي المالي بـ 0.71% أو ما يعادل 31.3 نقطة الخميس، مسجلاً 4421.52 نقطة، وهو أعلى مستوى في 10 سنوات، وتحديداً منذ جلسة 27 نوفمبر 2014، ليربح السوق نحو 6.7 مليارات درهم بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات العقارات والمالية والاتصالات والمرافق العامة.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 736.96 مليار درهم في نهاية جلسة أمس إلى 743.65 مليارات درهم بنهاية جلسة اليوم.

وتصدر سهم «تكافل الإمارات» ارتفاعات 24 سهماً بسوق دبي مرتفعاً 4.4%، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة السوق بنحو 94.6 مليون درهم ليغلق عند 8.68 دراهم مرتفعاً 76.1%، تلاه «ديوا» بـ62.6 مليون درهم مرتفعاً 2.01% ليغلق عند 2.46 درهم، ثم «دبي الإسلامي» جاذباً 40.6 مليون درهم مستقراً عند 6.2 دراهم.

وتدعم أداء سوق دبي المالي بارتفاع أسهم بي إتش إم كابيتال 2.24%، والإمارات دبي الوطني 1.76%، وتيكوم 1.6%.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 28.8 مليون درهم ، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 115.7 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 86.9 ملايين درهم.





سوق أبوظبي

إلى ذلك، صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.82% إلى مستوى 9500.22 نقطة، ليربح السوق نحو 33 مليار درهم.

وتصدر «أيبيكس للاستثمار» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات للجلسة الثانية على التوالي بنحو 526 مليون درهم، تلاه «مدن القابضة» جاذباً 377.3 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» بسيولة 193.4 مليون درهم مرتفعاً 8.7% ليغلق عند 8 دراهم.

وتعزز أداء سوق أبوظبي ، بارتفاع أسهم البحيرة الوطنية للتأمين 15%، وأيبيكس للاستثمار 11.86%، وإي سفن - أذونات 11.27%، والخليج للمشاريع الطبية 9.88%.

وشهد سوق أبوظبي تنفيذ صفقتين كبيرتين على سهم مصرف الشارقة الإسلامي بقيمة ناهزت 427 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقتين على أكثر من 194 مليون سهم من أسهم مصرف الشارقة الإسلامي بسعر 2.2 درهم للسهم الواحد.





مكاسب وسيولة

أضافت أسواق الأسهم المحلية مكاسب إلى رأسمالها السوقي بنحو 39.7 مليار درهم ، مدعومة بأداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسية.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.609 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس إلى 3.649 تريليونات درهم بنهاية جلسة الخميس، موزعة بواقع 2.905 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و743.65 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة تقارب 2.9 مليار درهم، موزعة بواقع 2.5 مليار درهم في سوق أبوظبي، و372.55 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 929.4 مليون سهم عبر تنفيذ 41.97 ألف صفقة.