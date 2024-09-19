اكتفاء توقع عقد توريد الدفعة الثالثة من أبقار مزرعة مليحة للألبان

أبرمت مؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني "اكتفاء" التابعة لدائرة الزراعة والثروة الحيوانية اليوم، عقداً مع شركة "أنترو أجرار" لتوريد الدفعة الثالثة من أبقار مزرعة مليحة المُقدرة بـ 1500 بقرة تحمل جينات " A2A2 " الطبيعية وغير المُعدلة جينياً.

وقّع العقد سعادة الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني "اكتفاء" وجنيد كوجاكولاك المدير العام لشركة "أنترو أجرار" بحضور سعادة سالم الكعبي مدير دائرة الزراعة والثروة الحيوانية وعدد من كبار مسؤولي الجانبين.

ونص العقد على أن تقوم شركة "أنترو أجرار" بتوريد 1500 بقرة عشار من سلالة "الهولشتاين الدنماركية"A2A2 " وتكون ملقحة بجينات"A2A2 " تحمل إناثاً على أن يتم توصيلها عبر طائرات مُجهزة بجميع الاحتياجات الصحية اللازمة ومطابقة لجميع المواصفات والفحوص الطبية المعتمدة لاستيراد الأبقار في دولة الإمارات .

وقال سعادة الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي إن توقيع العقد جاء تنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ، برفع عدد قطيع النواة في مزرعة مليحة للألبان إلى 8000 بقرة بدلاً من 5000 تلبية للطلب المتزايد على حليب مليحة العضوي في السوق المحلي الذي يُعدُّ ثمرة البناء الصحيح والسليم لمنظومة الغذاء الآمنة في الشارقة التي تبناها سموّه ، والتي تعتمد الغذاء الصحي والبحث عن أفضل سلالة أبقار، فنقاء السلالة هو ضمان المنتج الصحي، إضافة إلى أن مشروع مزرعة مليحة للألبان يسهم في الجهود البحثية والعلمية والأكاديمية التي تخدم المجتمع عبر المنتج الصحي النظيف ودراسة فوائده بالتعاون مع أفضل الجامعات وجامعة الذيد خاصة، و استمرار التعاون مع شركة "أنترو أجرار" مكننا من تحقيق الاشتراطات والمواصفات كافة التي تتوافق مع استراتيجية الشارقة الغذائية.

من جانبه،

أكد جنيد كوجاكولاك أهمية استمرار التعاون مع حكومة الشارقة والارتباط بهذه الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني "اكتفاء" و التعاون مع أهم المؤسسات الرائدة في إنتاج الغذاء العضوي وفق أفضل الممارسات العالمية ،منوها إلى أن تلك الجهود تأتي لتلبي احتياجات المستهلكين وتطلعاتهم.