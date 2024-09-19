الأردن..تنقلات في القضاء الشرعي - أسماء

MENAFN - Khaberni) خبرني -قرر المجلس القضائي الشرعي إجراء تنقلات بين 44 من أصحاب الفضيلة قضاة الشرع الشريف اعتبارا من الأحد المقبل.

وشملت التنقلات رياض قاسم محمد دويري مفتش المحاكم الشرعية قاضياً في محكمة استئناف عمان الشرعية، وعماد محمود سالم السرحان عضو محكمة استئناف عمان الشرعية مفتشا للمحاكم الشرعية، والدكتور جعفر محمد عبدالقادر الصرايرة مفتش المحاكم الشرعية قاضياً في محكمة استئناف معان الشرعية، وجميل فهد نوران الجبور قاضي محكمة الجيزة الابتدائية الشرعية قاضياً في محكمة ناعور الابتدائية الشرعية للنظر في قضايا كان ينظرها الدكتور عدنان توفيق أحمد المساعفة وتكليفه بالأعمال الإدارية إضافة إلى عمله.

وشمل القرار نقل خطاب إسماعيل فلاح عربيات القاضي في مديرية التركات وشؤون القاصرين والحراسة القضائية مفتشا للمحاكم الشرعية، والدكتور فراس يوسف احمد العنانبة قاضي محكمة اربد الابتدائية الشرعية /التنفيذ مفتشا للمحاكم الشرعية، ومحمد موسى محمد بني عواد قاضي محكمة اربد الابتدائية الشرعية /القضايا قاضياً في محكمة اربد الابتدائية الشرعية/ التنفيذ، وتكليف قاضي محكمة الرصيفة الابتدائية الشرعية /القضايا علي فايز عبدالرحمن بني فواز بأعمال التنفيذ في محكمة الرصيفة الابتدائية الشرعية /التنفيذ إضافة إلى عمله، ونقل ملاذ سعود محمد أبو رمان قاضي محكمة السلط الابتدائية الشرعية قاضياً في محكمة عين الباشا الابتدائية الشرعية للنظر في قضايا كان ينظرها الدكتور علي رضوان فرج الزبيدي.

وجرى نقل مراد احمد محمد علي الكاساني القاضي في مديرية التعاون الدولي وحقوق الانسان قاضياً في محكمة عمان الابتدائية الشرعية/ التوثيقات وتكليفه بالأعمال الإدارية إضافة إلى عمله، والدكتور عدنان توفيق احمد المساعفة قاضي محكمة ناعور الابتدائية الشرعية قاضياً في محكمة عمان الابتدائية الشرعية للمنطقة الجنوبية/القضايا للنظر في قضايا كان ينظرها احمد قبلان احمد الزريقات، والدكتور عطا سالم سعد أبو الغنم قاضي محكمة عمان الابتدائية الشرعية للمنطقة الجنوبية / التنفيذ قاضياً في محكمة عمان الابتدائية الشرعية للمنطقة الجنوبية /القضايا للنظر في قضايا كان ينظرها عيسى عبدالهادي عيسى الدبوبي، وأسامه سالم احمد جوارنة قاضي محكمة اربد الابتدائية الشرعية/ التنفيذ قاضياً في محكمة اربد الابتدائية الشرعية /القضايا للنظر في قضايا كان ينظرها محمد موسى محمد بني عواد، وسامح ماجد عبد الله عبيدات قاضي محكمة الرمثا الابتدائية الشرعية قاضياً في محكمة اربد الابتدائية الشرعية /القضايا للنظر في قضايا كان ينظرها الدكتور يوسف عليان احمد درادكه.

وشملت التنقلات، نقل جلال مخلد عايد الثنيان قاضي محكمة الرصيفة الابتدائية الشرعية/ التنفيذ قاضياً في محكمة الرصيفة الابتدائية الشرعية /التوثيقات وتكليفه بالأعمال الإدارية إضافة إلى عمله، وسائد مخلد هجهوج المجالي قاضي محكمة القصر الابتدائية الشرعية قاضياً في محكمة المزار الجنوبي الابتدائية الشرعية للنظر في قضايا كان ينظرها معاذ عبدالكريم عبدالرحمن القطاونه، واحمد قبلان احمد الزريقات قاضي محكمة عمان الابتدائية الشرعية للمنطقة الجنوبية /القضايا قاضياً في محكمة عمان الابتدائية الشرعية للمنطقة الجنوبية /التوثيقات، وفؤاد علي عبدالله الشياب قاضي محكمة صويلح الابتدائية الشرعية/القضايا قاضياً في محكمة عمان الابتدائية الشرعية للمنطقة الجنوبية/القضايا للنظر في قضايا كان ينظرها عمر محمد فالح الرواحنه.

وضمت القائمة، نقل زيد احمد عبد الزعبي قاضي محكمة وادي السير الابتدائية الشرعية/التوثيقات قاضياً في محكمة السلط الابتدائية الشرعية للنظر في قضايا كان ينظرها ملاذ سعود محمد أبو رمان، والدكتور فراس خلف فالح الحنيطي قاضي محكمة المفرق الابتدائية الشرعية/التوثيقات قاضياً في محكمة جرش الابتدائية الشرعية /القضايا للنظر في قضايا كان ينظرها محمد احمد عيسى الرواشده، والدكتور سعد عباس سليمان البدور قاضي محكمة الشوبك الابتدائية الشرعية قاضياً في محكمة معان الابتدائية الشرعية للنظر في قضايا كان ينظرها اسامه عدنان محمد البطوش، وحلمي محمد فالح السلامين قاضي محكمة العقبة الابتدائية الشرعية/ التوثيقات قاضياً في محكمة القويرة الابتدائية الشرعية، ومحمد احمد عيسى الرواشده قاضي محكمة جرش الابتدائية الشرعية قاضياً في محكمة المزار الشمالي الابتدائية الشرعية، ونزار ياسر دايج الخرشه قاضي محكمة العقبة الابتدائية الشرعية/التنفيذ قاضياً في محكمة القصر الابتدائية الشرعية.

كما اشتملت على نقل الدكتور ماجد سمير نزال مرجي قاضي محكمة عمان الابتدائية الشرعية/ التوثيقات قاضياً في مديرية التعاون الدولي وحقوق الانسان، وتكليف قاضي محكمة الزرقاء الابتدائية الشرعية /القضايا احمد علي خليل كنعان للنظر في قضايا كان ينظرها الدكتور معاذ إبراهيم سالم خليفات إضافة إلى عمله، ونقل اسامه عدنان محمد البطوش قاضي محكمة معان الابتدائية الشرعية قاضياً في محكمة الحسا الابتدائية الشرعية، وعيسى عبدالهادي عيسى الدبوبي قاضي محكمة عمان الابتدائية الشرعية للمنطقة الجنوبية /القضايا قاضياً في محكمة عمان الابتدائية الشرعية للمنطقة الجنوبية/ التنفيذ، والدكتور هاني مفلح محمد السلمات العنزي قاضي محكمة عمان الابتدائية الشرعية للمنطقة الجنوبية /التوثيقات قاضياً في محكمة وادي السير الابتدائية الشرعية /التوثيقات، ومعاذ عبدالكريم عبدالرحمن القطاونه قاضي محكمة المزار الجنوبي الابتدائية الشرعية قاضياً في محكمة العقبة الابتدائية الشرعية/ التوثيقات وتكليفه بالأعمال الإدارية في مجمع محاكم العقبة الابتدائية الشرعية إضافة الى عمله.

كما جرى نقل الدكتور يوسف عليان احمد درادكه قاضي محكمة اربد الابتدائية الشرعية/القضايا قاضياً في محكمة الوسطية الابتدائية الشرعية، وبشار كامل عبدالله العبيدات قاضي محكمة عمان الابتدائية الشرعية/التوثيقات قاضياً في محكمة عمان الابتدائية الشرعية /القضايا للنظر في قضايا كان ينظرها امين عبدالكريم يوسف العلاوين، ونقل عمر عبد حسن العبداللات قاضي محكمة عمان الابتدائية الشرعية للمنطقة الجنوبية /التنفيذ قاضياً في محكمة دير علا الابتدائية الشرعية للنظر في قضايا كان ينظرها رشيد احمد علي الفريحات، وتكليف قاضي محكمة المفرق الابتدائية الشرعية /التنفيذ حاكم عوده خلف السرحان بأعمال التركات في محكمة المفرق الابتدائية الشرعية /التركات إضافة الى عمله، وهمام عبدالحافظ نهار الربطه قاضي محكمة ناعور الابتدائية الشرعية قاضياً في محكمة الجيزة الابتدائية الشرعية، والدكتور عباده احمد عبدالرحمن ابداح قاضي محكمة الوسطية الابتدائية الشرعية قاضياً في محكمة جرش الابتدائية الشرعية للنظر في قضايا كان ينظرها الدكتور عمر عوده عايد الغبين.

وشمل القرار نقل محمد موسى داود عقل قاضي محكمة الرصيفة الابتدائية الشرعية /التوثيقات قاضياً في محكمة الرصيفة الابتدائية الشرعية /التنفيذ، ورعد محمد حسين الحجازي/ قاضي محكمة سحاب الابتدائية الشرعية قاضياً في محكمة صويلح الابتدائية الشرعية/ القضايا للنظر في قضايا كان ينظرها فؤاد علي عبد الله الشياب، وإسماعيل مفضي عبدالمحسن الخلايله قاضي محكمة زي الابتدائية الشرعية / قاضياً في محكمة عين الباشا الابتدائية الشرعية للنظر في قضايا كان ينظرها الدكتور عمر حسن موسى ابوقريق، والدكتور انس عبدالله عوده القرعان قاضي محكمة عمان الابتدائية الشرعية للمنطقة الجنوبية /التوثيقات قاضياً في محكمة ناعور الابتدائية الشرعية للنظر في قضايا كان ينظرها همام عبدالحافظ نهار الربطه، ورائد عامر سعد الدين درويش قاضي محكمة الجفر الابتدائية الشرعية قاضياً في محكمة عمان الابتدائية الشرعية للمنطقة الجنوبية/القضايا، واحمد حماد يوسف أبو عيد قاضي محكمة الزرقاء الابتدائية الشرعية /التنفيذ قاضياً في محكمة الرصيفة الابتدائية الشرعية /التوثيقات، وانس احمد جويعد النعيمات قاضي محكمة القويرة الابتدائية الشرعية قاضياً في محكمة العقبة الابتدائية الشرعية/ التنفيذ، وعيسى محمد احمد الغزو قاضي محكمة الزرقاء الابتدائية الشرعية/التوثيقات قاضياً في محكمة صويلح الابتدائية الشرعية / القضايا للنظر في قضايا كان ينظرها بشار كامل عبدالله العبيدات.