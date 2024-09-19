7 باحثين من جامعة اليرموك الأردنية ضمن قائمة الأكثر تأثيرا في الع

(MENAFN
- Khaberni) خبرني -أُدرج 7 باحثين من أساتذة جامعة
اليرموك، في تصنيف أعلى 2 بالمئة من الباحثين الأكثر تأثيرا في العالم على مستوى التخصص للعام 2024، وفق قاعدة تصنيف البيانات المتجددة الصادرة عن جامعة ستانفورد الأميركية ودار النشر العالمية" السيفير ".
والباحثون السبعة هم، الدكتور علاء الجبالي من كلية الصيدلة، والمرحوم الدكتور محمد درادكة من كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب، و الدكتور معاوية خطاطبة من كلية الطب، والدكتور بلال عبدالغني من كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب، والدكتور حازم الشخاترة من كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية، والدكتور محمد حابس من كلية الإعلام، والدكتور محمود القضاة من كلية العلوم.
وتم إدراج هؤلاء الباحثين وفقا للاستشهادات العلمية، و"مؤشر h" الذي يراعي الإنتاج العلمي للباحث، و"مؤشر hm " الذي يراعي عدد المؤلفين في الأبحاث العلمية المنشورة، والاستشهاد بالأوراق العلمية بناء على موقع المؤلف "الباحث"، إضافة إلى بيانات الباحثين في قاعدة البيانات – سكوبس.
وعبر رئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد، عن اعتزاز أسرة الجامعة بهذا الإنجاز البحثي النوعي لمجموعة من أساتذتها، لافتا إلى الاهتمام الذي توليه الجامعة لموضوع البحث العلمي، بوصفه أحد الأهداف الرئيسية لرؤيتها من خلال تنمية مستدامة تُسهم في بناء مجتمع المعرفة.
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