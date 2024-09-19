7 باحثين من جامعة اليرموك الأردنية ضمن قائمة الأكثر تأثيرا في الع

MENAFN - Khaberni) خبرني -أُدرج 7 باحثين من أساتذة اليرموك، في تصنيف أعلى 2 بالمئة من الباحثين الأكثر تأثيرا في العالم على مستوى التخصص للعام 2024، وفق قاعدة تصنيف البيانات المتجددة الصادرة عن جامعة ستانفورد الأميركية ودار النشر العالمية" السيفير ".

والباحثون السبعة هم، الدكتور علاء الجبالي من كلية الصيدلة، والمرحوم الدكتور محمد درادكة من كلية المعلومات وعلوم الحاسوب، و الدكتور معاوية خطاطبة من كلية الطب، والدكتور بلال عبدالغني من كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب، والدكتور حازم الشخاترة من كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية، والدكتور محمد حابس من كلية الإعلام، والدكتور محمود القضاة من كلية العلوم.

وتم إدراج هؤلاء الباحثين وفقا للاستشهادات العلمية، و"مؤشر h" الذي يراعي الإنتاج العلمي للباحث، و"مؤشر hm " الذي يراعي عدد المؤلفين في الأبحاث العلمية المنشورة، والاستشهاد بالأوراق العلمية بناء على موقع المؤلف "الباحث"، إضافة إلى بيانات الباحثين في قاعدة البيانات – سكوبس.

وعبر رئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد، عن اعتزاز أسرة الجامعة بهذا الإنجاز البحثي النوعي لمجموعة من أساتذتها، لافتا إلى الاهتمام الذي توليه الجامعة لموضوع البحث العلمي، بوصفه أحد الأهداف الرئيسية لرؤيتها من خلال تنمية مستدامة تُسهم في بناء مجتمع المعرفة.