«الأبيض» يحتفظ بـ «المركز 69» في تصنيف «فيفا»

احتفظ منتخبنا الوطني بالمركز الـ 69 عالمياً، للمرة الثالثة على التوالي، في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الشهري، الذي صدر اليوم الخميس، بعد فوزه على قطر بنتيجة 3-1، وخسارته من إيران بهدف دون رد، في تصفيات المرحلة الثالثة والمؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وحافظ الأرجنتين، بطل العالم وبطل «كوبا أمريكا»، على صدارته للتصنيف العالمي، متقدماً على فرنسا التي تعرضت لخسارة مدوية من إيطاليا بنتيجة 3-1، في الجولة الأولى من دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية، قبل أن تضمد جراحها بالفوز بثنائية على بلجيكا في الجولة الثانية، وحافظت إسبانيا بطلة أوروبا 2024 على المركز الثالث في التصنيف، ثم إنجلترا رابعاً، والبرازيل خامساً، وبلجيكا سادساً.

وتقدم المنتخب الياباني إلى المركز 16 عالمياً، محافظاً على صدارته للمنتخبات الآسيوية، مستفيداً من انطلاقته القوية في تصفيات المرحلة الثالثة المؤهلة إلى كأس العالم، بفوزه على الصين 7-0، وعلى البحرين 5-0، وجاء منتخب إيران في المركز 19، والثاني آسيوياً، ومنتخب كوريا الجنوبية في المركز 23، والثالث على الصعيد القاري، فيما سجل منتخب قطر تراجعاً كبيراً بـ 10 مراكز، حيث تأخر إلى المركز 44، بعد خسارته من منتخبنا الوطني، وتعادله مع كوريا الشمالية في تصفيات كأس العالم.

واحتفظ المنتخب المغربي بالمركز 14 عالمياً والأول أفريقياً وعربياً، وتقدم المنتخب المصري 5 مراكز، ليحتل المركز 31 عالمياً والثاني عربياً، كما قفزت تونس 5 مراكز، لتحتل المرتبة 36 عالمياً والثالثة عربياً.