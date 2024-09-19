تركيا تبقي على أسعار الفائدة دون تغيير للشهر السادس عند 50%

أبقي التركي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير للشهر السادس على التوالي عند 50%، بسبب عدم وجود تحسن ملحوظ في مؤشر التضخم الأساسي، مما دفع السلطة النقدية إلى الاستمرار في تشديد السياسة النقدية من أجل كبح التضخم نحو المستوى المستهدف، وفق بيان رسمي صدر الخميس.

جاء القرار موافقاً لتوقعات جميع الاقتصاديين الذين استطلعت «بلومبرغ» آراءهم، وقدروا أن تحافظ لجنة السياسة النقدية على سعر الفائدة الحالي. وعلى الرغم من انخفاض معدل التضخم السنوي بنحو 10 نقاط مئوية في أغسطس، إلا أنه لا يزال بعيداً جداً عن توقعات البنك المركزي لنهاية العام البالغة 38%.

مع ذلك، رفض المركزي الالتزام بتشديد السياسة النقدية مستقبلاً، وقال في بيانه: «سنستخدم أدوات السياسة النقدية بشكل فعال لو ظهرت توقعات بتدهور كبير ومستمر في التضخم».

ولفتت بلومبرغ إلى أن الشروط التي وضعها البنك المركزي لبدء دورة التيسير النقدي لم تتحقق بعد. كما شهدت الأسعار الشهرية زيادات كبيرة مؤخراً بسبب الضغوط المستمرة على أسعار الخدمات.

وما تزال توقعات التضخم للأسر والشركات -وهو شرط رئيسي آخر لبدء التيسير النقدي- مرتفعة مقارنة بتوقعات صناع القرار للعام المقبل. يرغب محافظ البنك المركزي، فاتح كارهان، أن يرى التضخم الشهري ينخفض إلى أقل من 2% قبل اتخاذ قرار بخفض الفائدة، بحسب تقرير الاقتصاديين قي «غولدمان ساكس»، كليمنس غراف وباشاك إدزغيل، عقب زيارتهما إلى تركيا في الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر.

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