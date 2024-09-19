أكبر مزاد للماس المصقول في دبي بـ 3.200 قطعة

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، وشركة «رابابورت دايموند كوربوريشن» المتخصصة في قطاع الماس عن إطلاق أكبر مزاد للماس المصقول في تاريخ دبي من حيث عدد القطع المعروضة.

وسيشهد مزاد «رابابورت» عرض أكثر من 3.200 قطعة من الماس المصقول للبيع تشمل 2.800 حجر مفرد و415 قطعة صغيرة، بوزن إجمالي يتجاوز 50.000 قيراط من الماس المصقول.

وقال مارتن رابابورت، رئيس مجلس إدارة مجموعة رابابورت: «انطلاقاً من إيماننا بالزخم المتنامي الذي تكتسبه دبي كمركز رائد لتجارة الماس المصقول، ودعمنا لمسيرتها في هذا المجال، يسرنا أن نعلن عن توسيع نطاق أعمالنا في دبي في مجال الماس المعاد تدويره في الولايات المتحدة عبر عرض مجموعة من القطع المفردة. وتأتي هذه الخطوة بعد أن حققت مبيعاتنا من قطع الماس الصغيرة إيرادات وصلت إلى مئات ملايين الدولارات منذ عام 2013، إذ يعتبر الماس المعاد تدويره في الولايات المتحدة فرصة متميزة لتجار الماس وتجار التجزئة على مستوى العالم للحصول على قطع الماس بأفضل الأسعار».

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «يمثل إعلان اليوم خطوة جديدة في استراتيجيتنا طويلة الأجل لترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية رائدة في تجارة الماس. ونسعى لتحقيق هذا الهدف من خلال الشراكة مع مؤسسات مرموقة مثل رابابورت، والحفاظ على مرونتنا عبر توسيع نطاق ميثاق السلوك لبورصة دبي للماس، والتعاون المستمر مع الأطراف المعنية لضمان خلق بيئة تجارية تتسم بالشفافية والمعايير الأخلاقية».

وأضاف بن سليم: «شهدنا على مدار السنوات الماضية نمواً قياسياً في حركة تجارة الماس عبر بورصة دبي للماس، حيث وصلت قيمة تجارة الماس الخام والمصقول خلال العام المنصرم إلى 38.3 مليار دولار، فيما ارتفعت قيمة تجارة الماس المصقول وحدها بنسبة 32%. ويسرنا في بورصة دبي للماس أن نرحب اليوم بشركة «رابابورت» في هذا المزاد التاريخي والأكبر من نوعه في تاريخ دبي من حيث عدد القطع المعروضة، تزامناً مع مساعينا لترسيخ مكانتنا كعلامة فارقة في تقديم أفضل الخدمات التي يحتاجها تجار الماس للنمو وازدهار أعمالهم، الأمر الذي يسهم في تعزيز مكانة دبي في صدارة مراكز تجارة الماس على مستوى العالم».

يشار إلى أنه في عام 2023، أعلنت بورصة دبي للماس عن إطلاق منتدى أفضل ممارسات المناقصات، الذي يعتبر المبادرة الأولى من نوعها التي تقودها بورصة متخصصة لاعتماد أفضل الممارسات في مناقصات الماس الخام والمصقول، بما ينعكس إيجاباً على البائعين والمشترين. وفي ظل النمو المتزايد لمناقصات الماس المصقول، فقد قامت بورصة دبي للماس بتوسيع نطاق ميثاق السلوك للمنتدى بحيث يشمل مناقصات ومزادات الماس المصقول في خطوة تهدف لاستقطاب المزيد من الشركات للانضمام إلى المنتدى.

وسيقام مزاد رابابورت في مبنى بورصة دبي للماس التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة في برج الماس من الأحد 22 سبتمبر حتى الأربعاء 25 سبتمبر، وذلك وفق نظام المناقصة على طاولات البورصة البالغ عددها 41 طاولة، وسيغلق المزاد في 1 أكتوبر، فيما يتم تقديم العطاءات عبر الإنترنت لإتاحة الفرصة أمام المشترين الدوليين لتقديم عروضهم لشراء مئات قطع الماس المرفقة بتقارير تصنيف المعهد الأمريكي لعلوم الأحجار الكريمة (GIA) مع صور مفصلة ومسح ضوئي بالفيديو للقطع المعروضة.

وستقام مزادات إضافية للأحجار المفردة في دبي خلال التواريخ التالية:

20-23 أكتوبر

17-20 نوفمبر

15-18 ديسمبر

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