كاسبرسكي تحذر من طريقة تصيد احتيالي مبتكرة باستخدام الصور

اكتشف خبراء كاسبرسكي في أواخر شهر أغسطس، حملة تصيد احتيالي باستخدام ناقل هجوم غير اعتيادي، صورة. وقد استهدفت موجة الخداع هذه، مؤسسات عاملة في مجالات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت، والتوزيع، والنقل، والخدمات اللوجستية. وكانت غاية المهاجمين السيبرانيين من ذلك، سرقة بيانات اعتماد البريد الإلكتروني للشركات من الضحايا المحتملين.

في هذا النوع من عمليات التصيد الاحتيالي، يقوم المجرمون السيبرانيون بإرسال رسائل بريد إلكتروني باللغة الإنجليزية، يدّعون فيها أنهم يمثلون شركة كورية جنوبية. حيث يتظاهر المجرمون بأنهم موظفون في تلك الشركة، ويرسلون رسائل بريد إلكتروني، يقولون فيها إنهم أرسلوا تعليمات إلى مصارفهم لتحويل مبالغ مالية. ويرفقون مع رسائلهم للضحايا المحتملين نسخة ممسوحة ضوئياً من الرسالة المزعومة إلى المصرف، ويطلبون منهم مراجعة تفاصيلها. وكما هو شائع في مثل هذه الحيل، يتم التأكيد على ضرورة التصرف بسرعة، لضمان استلام المدفوعات في أسرع وقت ممكن.



وحول رسالة تصيد احتيالي بالبريد الإلكتروني، مرفقة مع الصورة، قال خبير الأمن السيبراني في كاسبرسكي، رومان ديدينوك: «تكون الصورة في رسائل التصيد الاحتيالي هذه غير واضحة المعالم، وهذا ما يعتمد عليه المجرمون. فحتى وإن لم يكن المرء بانتظار رسالة بريد إلكتروني، فقد يشعر بالفضول لفتح الرسالة، والتعرف إلى التفاصيل. لكن في الحقيقة، تُخفي الصورة رابط تصيد احتيالي. فإذا ما قام المستخدمون بالنقر على زر المسح، فسيتم توجيههم إلى رابط زائف، يشابه خدمة مشاركة الملفات من Adobe، حيث يُطلب منهم إدخال بيانات الاعتماد لحساب بريدهم الإلكتروني العائد للشركة، من أجل الوصول إلى المستند. وعلى كل حال، لا ينبغي فعل هذا أبداً، وإلا فإن هذه المعلومات ستجد طريقها إلى مجرمي الإنترنت».

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