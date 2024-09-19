حمدان بن محمد يشهد تخريج 220 خريجاً من برنامج ماجستير «العلوم في البيانات الضخمة وتحليل الأعمال»

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء الدفاع، تخريج 220 خريجاً من برنامج ماجستير "العلوم في البيانات الضخمة وتحليل الأعمال" من الكلية العليا للتجارة في باريس ESCP - فرع دبي.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «فخورون بتخريج دفعة جديدة من الكفاءات الوطنية، تضم 220 خريجاً من برنامج ماجستير "العلوم في البيانات الضخمة وتحليل الأعمال" من الكلية العليا للتجارة في باريس ESCP - فرع دبي».

وأضاف سموه: «نبارك للخريجين ولذويهم هذا الإنجاز، ونتطلع لتسخير أحدث المعارف والعلوم والمهارات لخدمة مجتمعنا والمساهمة في بناء مستقبل مزدهر لوطننا».

وتابع سموه: «كما نتوجه بالشكر لمجموعة الرستماني على دعمها الكبير لهذا البرنامج وتقديمها منح كاملة للطلاب الإماراتيين، وهو ما يمثل نموذجاً لدور مجتمع الأعمال المحلي في دعم مسيرة التنمية الوطنية وتعزيز الريادة الإماراتية».

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