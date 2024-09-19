يوتيوب يغلق قناة تدمج القرآن الكريم بالأغاني نهائيا

MENAFN - Khaberni) خبرني -أغلق موقع يوتيوب قناة تقدم الآيات القرآنية مصحوبة بالموسيقى، بعد أن قدم عدد كبير من المتابعين، بلاغات ضد القناة، التي بدأ نشاطها منذ نحو 4 أشهر.





وتعمدت القناة نشر الأغاني القرآنية فقط في محتواها، ومن ضمن السور القرآنية التي بثتها القناة: سورة العنكبوت، سورة الكهف، سورة النازعات، سورة الزلزلة، سورة البقرة.







خرجت القناة للجمهور منذ 4 أشهر وتحديدا في شهر مايو السابق، ولديها نحو 25.6 ألف مشترك، محققة عدد مشاهدات يقترب من نصف مليون مشاهدة على محتوى 30 فيديو، لتثير جدلا واسعا بسبب محتواها واستهانتها بالقرآن الكريم، حيث تقدم الآيات القرأنية بشكل غنائي ومركبة على فيديوهات لحفلات موسيقية.







من جهتها، شددت دار الإفتاء، على أن "إخضاع القرآن الكريم للنغمات الموسيقية، وقراءته قراءة مصحـوبة بالآلات الموسيقية، والتغني به محرم شرعا"، وأوضحت الدار ردا على ما تم تداوله من قيام بعض الأفراد بالتغني بآيات الذكر الحكيم مصحوبة بالآلات الموسيقية، أن "القرآن الكريم هو كلام رب العالمين، أنزله الله على الرسول -صلى الله عليه وسلم- هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ولم ينزله ليطرب به الناس أو يتغنوا به وقد أمر الله المسلمين بفهم معانيه وتدبر ما فيه من عظات وآداب بكل أحكامه".





وأضافت الدار في فتوى حديثة لها منذ يومين، أن "سماع القرآن كما تسمع الأغاني، يجعله أداة لهو وطرب، ينصرف فـيه السامع إلى ما فيـه من لذة وطرب، عما أنزل القرآن له من هداية الناس وإرشادهم".