حمدان بن محمد يُصدر قراراً بتعيين مدير تنفيذي في هيئة الطرق والمواصلات

حمدان بن محمد يُصدر قراراً بتعيين مدير تنفيذي في هيئة الطرق والمواصلات
التاريخ
9/19/2024 7:13:33 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم (61) لسنة 2024 بتعيين منى عبدالرحمن صالح عبدالرحمن العصيمي، مديراً تنفيذياً لقطاع الإستراتيجية والحوكمة المؤسسية بهيئة الطُّرق والمواصلات.
ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.
MENAFN19092024000110011019ID1108691845
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.