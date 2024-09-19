حمدان بن محمد يُصدر قراراً بتعيين مدير تنفيذي في هيئة الطرق والمواصلات

أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم (61) لسنة 2024 بتعيين منى عبدالرحمن صالح عبدالرحمن العصيمي، مديراً تنفيذياً لقطاع الإستراتيجية والحوكمة المؤسسية بهيئة الطُّرق والمواصلات.

ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.