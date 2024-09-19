6 معادن تتراكم في الجسم.. وتهدد بتصلب الشرايين

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- Khaberni) خبرني -حذّرت دراسة جديدة من تراكم 6 معادن في الجسم تساهم في تصلب الشرايين، هي: الكادميوم والكوبالت والنحاس والتنغستن واليورانيوم والزنك، بسبب عوامل بيئية منها التدخين والبطاريات.
وقال الباحثون إنه يمكن عمل المزيد للحد من التعرض اليومي لهذه المعادن.
وبحسب كاتلين ماكغرو الباحثة الرئيسية من جامعة كولومبيا في نيويورك "تسلط نتائجنا الضوء على أهمية اعتبار التعرض للمعادن عامل خطر كبيراً لتصلب الشرايين وأمراض القلب والأوعية الدموية".
ووفق "هيلث داي"، فحص الباحثون قاعدة بيانات رئيسية لأكثر من 6400 شخص في منتصف العمر أو أكبر، وكانوا جميعاً خالين من أمراض القلب عندما انضموا إلى الدراسة بين عامي 2000 و2002.
وتتبع البحث عينات البول لمدة 10 سنوات، لرصد مستويات 6 معادن بيئية معروفة بالفعل بارتباطها بأمراض القلب.
وكشفت النتائج أنه بالنسبة للكادميوم، كانت مستوياته أعلى بنسبة 75% لدى المشاركين، الذين لديهم أعلى مستوى من تكلس الشرايين.
وبالنسبة للتنغستن واليورانيوم والكوبالت في البول، كانت هذه الأرقام أعلى بنسبة 45% و39% و47% على التوالي.
وكان لدى من لديهم أعلى مستويات من النحاس والزنك في البول مستويات تكلس أعلى بنسبة 33% و57% على التوالي من الذين لديهم أدنى المستويات.
ويتعرض الناس عادة للكادميوم من خلال دخان التبغ، في حين ترتبط المعادن الـ 5 الأخرى بالأسمدة الزراعية، والبطاريات، وإنتاج النفط، واللحام والتعدين، وإنتاج الطاقة النووية.
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