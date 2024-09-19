6 معادن تتراكم في الجسم.. وتهدد بتصلب الشرايين

MENAFN - Khaberni) خبرني -حذّرت دراسة جديدة من تراكم 6 معادن في الجسم تساهم في تصلب الشرايين، هي: الكادميوم والكوبالت والنحاس والتنغستن واليورانيوم والزنك، بسبب عوامل بيئية منها التدخين والبطاريات.





وقال الباحثون إنه يمكن عمل المزيد للحد من التعرض اليومي لهذه المعادن.





وبحسب كاتلين ماكغرو الباحثة الرئيسية من كولومبيا في نيويورك "تسلط نتائجنا الضوء على أهمية اعتبار التعرض للمعادن عامل خطر كبيراً لتصلب الشرايين وأمراض القلب والأوعية الدموية".





ووفق "هيلث داي"، فحص الباحثون قاعدة بيانات رئيسية لأكثر من 6400 شخص في منتصف العمر أو أكبر، وكانوا جميعاً خالين من أمراض القلب عندما انضموا إلى الدراسة بين عامي 2000 و2002.





وتتبع البحث عينات البول لمدة 10 سنوات، لرصد مستويات 6 معادن بيئية معروفة بالفعل بارتباطها بأمراض القلب.





وكشفت النتائج أنه بالنسبة للكادميوم، كانت مستوياته أعلى بنسبة 75% لدى المشاركين، الذين لديهم أعلى مستوى من تكلس الشرايين.





وبالنسبة للتنغستن واليورانيوم والكوبالت في البول، كانت هذه الأرقام أعلى بنسبة 45% و39% و47% على التوالي.





وكان لدى من لديهم أعلى مستويات من النحاس والزنك في البول مستويات تكلس أعلى بنسبة 33% و57% على التوالي من الذين لديهم أدنى المستويات.





ويتعرض الناس عادة للكادميوم من خلال دخان التبغ، في حين ترتبط المعادن الـ 5 الأخرى بالأسمدة الزراعية، والبطاريات، وإنتاج النفط، واللحام والتعدين، وإنتاج الطاقة النووية.