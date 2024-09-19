مستشفى ريم أبوظبي يفتتح الملتقى الطبي الدولي لطب الأعصاب والعمود الفقري

انطلقت اليوم في فندق روزوود أبوظبي فعاليات الملتقى الطبي الدولي لطب الأعصاب والعمود الفقري بحضور خبراء من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة مجموعة واسعة من المواضيع والتحديات الرئيسية في هذا المجال.

نظم المؤتمر، الذي أقيم برعاية مستشفى ريم أبوظبي، برنامجًا علميًا شمل محاور رئيسية في الرعاية الطبية لطب الأعصاب والعمود الفقري، بالإضافة إلى حلقات نقاش مع متحدثين دوليين وإقليميين بارزين. ويهدف البرنامج العلمي الغني إلى إطلاع الأطباء والمهنيين الطبيين على أحدث الأبحاث والتطورات السريعة في مجال الأعصاب والعمود الفقري.

ناقش الأطباء المشاركون أحدث الدراسات المتعلقة بالطب العصبي وجراحة العمود الفقري، إلى جانب حوارات معمقة مع كبار الخبراء العالميين لتبادل الخبرات وتعزيز المعرفة والاطلاع على التجارب الدولية.

وقال السيد زيد السكسك، رئيس مجلس إدارة مستشفى ريم: "نحن فخورون باستضافة مستشفى ريم لهذه الندوة الدولية حول أمراض الأعصاب والعمود الفقري، وهو ما يعزز دورنا الريادي في تطوير الخبرات والمعرفة بين أبرز الخبراء والاختصاصيين في هذا المجال. كما نواصل العمل على رفع مستوى رعاية المرضى إلى أعلى المعايير العالمية، وفي هذا السياق، نفخر بأن نكون أول مستشفى في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يجري جراحات العمود الفقري باستخدام الواقع المعزز."

وأضاف السيد كلانسي بو، الرئيس التنفيذي لمستشفى ريم: "لقد قمنا بالإعداد لهذا المنتدى بما يضمن مشاركة أهم الخبراء في المجال، لضمان تقديم برنامج غني بالرؤى العميقة حول أحدث الابتكارات والتحديثات، بهدف تحقيق أفضل النتائج للمرضى."

كما قدم الدكتور عصام خوري، استشاري جراحة المخ والأعصاب ورئيس القسم في مستشفى ريم، عرضًا حول تقنية تحلل القرص بالليزر عبر الجلد (PLDD)، وهي تقنية جراحية حديثة لتخفيف آلام الظهر. وأوضح الدكتور خوري كيف يمكن لهذا الإجراء بالليزر أن يعالج هذه الحالات بدقة متناهية، مستعرضًا الجوانب المبتكرة لهذه التقنية.

بدوره، قدم الدكتور وائل شعبان، أخصائي جراحة الأعصاب والعمود الفقري، عرضًا تفصيليًا حول استخدامات الواقع المعزز (AR) في جراحة العمود الفقري، مستعرضًا لمحة عن مستقبل الطب. وأشار إلى أن الجراحين يستخدمون نظارات الواقع المعزز لتنفيذ العمليات الجراحية الأكثر تعقيدًا في العمود الفقري، وهي تقنية طبقها مستشفى ريم كأول مؤسسة طبية في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما قدمت الدكتورة دينا صالح، استشارية طب أعصاب الأطفال ورئيسة القسم في مستشفى ريم، عرضًا حول دور حقن البوتوكس في علاج الأطفال المصابين بالشلل الدماغي، مستعرضة مقاربة جديدة تحدث نقلة نوعية في علاج هذه الفئة.

وأدار الدكتور أمير عبد الغفار، استشاري أمراض المخ والأعصاب، جلسة حوارية حول العلاجات المبتكرة لمرض الخرف، مستعرضًا أحدث التطورات في هذا المجال، وموضحًا كيف يمكن لهذه الاستراتيجيات الجديدة أن تحسن رعاية المرضى.

من جانبه، تناول الدكتور رودي النوار، استشاري أمراض المخ والأعصاب، موضوع تشريح الحبل الشوكي، مسلطًا الضوء على التأثير الكبير للمعرفة التشريحية الدقيقة على رعاية المرضى ونتائج العلاج.

وفي الختام، قدم الدكتور محمد رامي الأحمر عرضًا حول العلاجات وطرق التأهيل بعد إصابة الحبل الشوكي (SCI)، مشددًا على أهمية العلاج المبكر المستهدف في تسريع عملية التعافي.

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