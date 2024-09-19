الضريبة تنشر الاسعار الجديدة للدخان

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- Khaberni) خبرني - نشرت
دائرة ضريبة الدخل
والمبيعات الاسعار الجديدة للدخان في الاردن.
ووجه الدكتور حسام أبو علي مدير عام الدائرة كتبا رسمية لجميع شركات السجائر في المملكة وطلب فيها من هذه الشركات ضرورة التقيد والالتزام بأسعار أنواع السجائر التي تنتجها هذه الشركات وتم ارفاق أسماء وأنواع هذه المنتجات واسعارها قبل التعديل والاسعار المقرر الالتزام بها بعد التعديل .
اما بخصوص سجائر التسخين فان قيمة الضريبة الخاصة التي تم فرضها بموجب النظام رقم 62 لسنة 2024 المعدل لنظام الضريبة الخاصة تتراوح ما بين 450 فلس و600 فلس .
وطلب الشركات والموزعين ضرورة الالتزام التام بعدم تجاوز قيمة هذه الزيادة البالغة 100 فلس لكل علبة سجائر، علما بان الحد الأدنى لسعر علبة السجائر 1700 فلس وكما ورد في النظام رقم 62 لسنة 2024 المعدل لنظام الضريبة الخاصة وذلك بالتقيد بالزيادة التي طرأت على أسعار علب السجائر وهي بواقع 100 فلس لكل علبة سجائر.
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