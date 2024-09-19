إغلاق مصنع سيارات لـ«فولكس فاغن» و«سياك» بسبب تراجع المبيعات

تعتزم شركتا فولكس فاغن الألمانية وسياك الصينية إغلاق أول سيارات أقامته الشركتان في الصين بسبب تراجع الطلب على سيارات محركات الاحتراق الداخلي التقليدية.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن مصادر مطلعة القول إن شركة سياك فولكس فاغن أوتوموبيل المملوكة لكل من فولكس فاغن وسياك موتور كورب الصينية والقائمة من 4 عقود، تستعد لإغلاق مصنع في مدينة نانجينج أوائل العام المقبل. وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع نحو 360 ألف سيارة فولكس فاغن باسات وسكودا.

كما أوقفت شركة سياك فولكس فاغن أوتوموبيل منذ عامين الإنتاج في أحد مصانعها القائمة في مدينة شنغهاي الصينية منذ منتصف الثمانينيات.

كما قلص مصنع ثانٍ الإنتاج ويمكن إغلاقه فيما بعد بسبب ضعف المبيعات بحسب المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها.

في الوقت نفسه، يجري الشركاء مراجعة استراتيجية لمستقبل العلامة التجارية سكودا المملوكة لفولكس فاغن في الصين بعد التراجع الحاد في مبيعاتها، بحسب ما أكدت المجموعة الألمانية العملاقة، مشيرةً إلى الصعوبات الكبيرة التي تواجهها في الصين.

كما توقف مصنع تابع للشركة الصينية الألمانية في مدينة نينجبو بإقليم شيجيانج الذي ينتج العديد من طرز سيارات سكودا عن العمل لعدة شهور، في بعض الأحيان، في حين يجري التفكير في إغلاقه.

وقالت فولكس فاغن الصين رداً على سؤال لبلومبرغ عبر البريد الإلكتروني إن "كل مصانع سياك فولكس فاغن تعمل بصورة طبيعية وفقاً لمتطلبات السوق وحسب توقعاتنا"، مضيفة أنه مع تحول تركيز العملاء في الصين نحو السيارات الكهربائية الذكية "نعدل أيضاً إنتاج سياراتنا ومصانع المكونات خطوة بخطوة".

يُذكر أن الإنتاج في 39 مصنعاً تابعاً لفولكس فاغن في الصين ظل في العام الماضي أقل بأكثر من الربع عن أعلى مستوياته قبل جائحة فيروس كورونا المستجد.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز