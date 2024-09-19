نيكاي يغلق عند قمة أسبوعين مع تقدم أسهم التصدير وتراجع الين

سجل المؤشر نيكاي الياباني أعلى مستوى إغلاق له في أكثر من أسبوعين الخميس، بدعم من تقدم أسهم شركات التصدير بفعل تراجع الين مقابل الدولار وسط توقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة بوتيرة أبطأ من المتوقع في المستقبل.

وأغلق المؤشر نيكاي مرتفعاً 2.13 بالمئة إلى 37155.33 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ الثالث من سبتمبر.

وارتفع الدولار الأمريكي بشكل كبير الخميس متعافياً من تراجع طفيف في أعقاب الخفض الكبير لأسعار الفائدة الأمريكية الذي كانت الأسواق تتوقعه بالفعل.

وارتفع الدولار أمام الين 1.2 بالمئة، وبلغ أعلى مستوى خلال الجلسة 143.95 في وقت سابق.

وأرجع فوميو ماتسوموتو كبير المحللين في أوكاسان للأوراق المالية مكاسب الدولار إلى توقعات بتباطؤ وتيرة خفض أسعار الفائدة الأمريكية في المستقبل، والتصريح الصادر عن مجلس الاحتياطي الاتحادي بأن أداء أكبر اقتصاد العالم ليس سيئاً كما كانت الأسواق تخشى.

وقال سييتشي سوزوكي كبير محللي سوق الأسهم في توكاي طوكيو إنتليجنس لابوراتوري «توقعت السوق (اليابانية) ارتفاع الين بعد خفض المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة 50 نقطة أساس مع انخفاض الأسهم المحلية لكن ما حدث هو أن الين تراجع».

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 2.01 بالمئة إلى 2616.87 نقطة، مع ارتفاع سهم تويوتا موتور خمسة بالمئة ليقدم أكبر دفعة للمؤشر، فيما ارتفع سهم هوندا موتور 3.35 بالمئة.

وخسر سهم تويوتا 9.95 بالمئة وهوندا 5.29 بالمئة منذ بداية الشهر.

وقال ماتسوموتو إن المستثمرين تجنبوا شراء أسهم شركات صناعة السيارات هذا الشهر بسبب مكاسب الين.

وارتفعت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو للأوراق المالية مع صعود أسهم شركات الشحن 4.49 بالمئة لتكون الأفضل أداءً.

وتقدم مؤشر أسهم شركات التأمين 3.97 بالمئة مع ارتفاع عائدات السندات اليابانية، فيما ربحت أسهم شركات تصنيع السيارات 3.84 بالمئة.

وصعد سهم شركة فاست ريتيلنج، مالكة العلامة التجارية يونيكلو، 2.41 بالمئة محققة أكبر دعم للمؤشر نيكاي. وارتفع سهم طوكيو إلكترون، الشركة المصنعة لمعدات تصنيع الرقائق، 2.47 بالمئة.

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