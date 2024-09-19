إنفيديا في قلب «الفقاعة».. وسهم الشركة يخسر 142 مليار دولار في 4 أيام

تراجع سهم إنفيديا بنسبة 1.9% في جلسة الأربعاء مسجلاً رابع خسارة يومية على التوالي لتفقد الشركة 142 مليار دولار من قيمتها السوقية في 4 أيام.

وقالت شركة إليوت مانجمنت إن سهم إنفيديا داخل «فقاعة» وأن تقنية الذكاء الاصطناعي التي تسببها «مبالغ فيها»، وفقاً لرسالة اطلعت عليها صحيفة فاينانشيال تايمز.

وأثارت إليوت مخاوف بشأن طول عمر عمليات الشراء الكبيرة الحجم لوحدات معالجة الرسومات (GPUs) الخاصة بشركة إنفيديا من قبل شركات التكنولوجيا الكبرى، مما يشير إلى أن أسهم شركات التكنولوجيا الضخمة، بما في ذلك إنفيديا نفسها، في «قلب الفقاعة».

وأشار صندوق التحوط إلى أن الذكاء الاصطناعي «مبالغ فيه مع وجود العديد من التطبيقات غير الجاهزة لوقت الذروة». وجادلت بأن العديد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي «لن تكون أبداً فعالة من حيث التكلفة، ولن تعمل بشكل صحيح بالفعل، أو أنها ستستهلك الكثير من الطاقة، أو ستثبت أنها غير جديرة بالثقة».

يأتي هذا التعليق في الوقت الذي واجهت فيه أسهم شركات الرقائق، التي ارتفعت بسبب الضجة حول الذكاء الاصطناعي التوليدي، انتكاسات في الآونة الأخيرة وسط مخاوف بشأن استدامة استثمارات الشركات الكبيرة.

كما تعتقد إليوت أيضاً أن الذكاء الاصطناعي لم يحقق بعد المكاسب الإنتاجية الكبيرة التي وعد بها، مشيراً إلى أن هناك «استخدامات حقيقية قليلة» للذكاء الاصطناعي حالياً، بخلاف «تلخيص ملاحظات الاجتماعات وإعداد التقارير والمساعدة في الترميز الحاسوبي».

وخلصت الرسالة إلى أن الذكاء الاصطناعي، حتى الآن، هو في الأساس برمجيات لم تقدم «قيمة تتناسب مع الضجة التي أثيرت حولها» وأن الفقاعة الحالية قد تنفجر إذا أعلنت إنفيديا عن نتائج مالية مخيبة للآمال، مما قد «يكسر التعويذة».

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