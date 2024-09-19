أسهم أوروبا ترتفع مع بدء المركزي الأمريكي دورة خفض الفائدة

قفزت الأسهم الأوروبية واحداً بالمئة الخميس بعدما خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس، وأشار إلى احتمال تبني المزيد من التيسير النقدي، مما أثار الآمال في تخفيف الضغوط الاقتصادية.

وخلال التداولات، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 بالمئة إلى 519.15 نقطة مع صعود جميع القطاعات باستثناء أسهم الاتصالات التي تراجعت 0.6 بالمئة.

كما ارتفع داكس الألماني 0.71% وفاينانشال تايمز البريطاني 0.90% وكاك الفرنسي 1.20% وفوتسي الإيطالي 0.67%.

بدأ الأمريكي دورة التيسير النقدي الأربعاء بخفض كبير جعل سعر الفائدة القياسي يتراوح بين 4.75 بالمئة وخمسة بالمئة.

وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي إن خفض الفائدة يظهر التزام صناع السياسات بالحفاظ على انخفاض مستويات البطالة، خصوصاً بعد تراجع التضخم.

وارتفع سهم نيكست 4.4 بالمئة مع توجه الشركة البريطانية لبيع الملابس إلى تحقيق ربح سنوي يقارب مليار جنيه استرليني (1.3 مليار دولار) بعدما رفعت توقعاتها للمرة الثانية في شهرين.

وصعد سهم أوكادو جروب البريطانية لبيع البقالة عبر الإنترنت 12.6 بالمئة بعد أن رفعت أوكادو ريتيل توقعاتها للفترة 2023-2024 بعد ارتفاع إيراداتها 15.5 بالمئة.

وانخفض سهم مجموعة آي.جي 2.7 بالمئة بسبب تداول سهم الشركة دون الحق في أحدث توزيعات أرباح لها.

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